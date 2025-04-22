¿ÀÆ¸¥ä¥Þ¥ë¡¢¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡É¤ÎºÇÍ¥½¨À®Ä¹Áª¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¯¡ª¡Ä¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁª½Ð

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🏆 Lamine Yamal is the Laureus World Breakthrough of the Year#Laureus25 pic.twitter.com/IvBkTEgvXl— Laureus (@LaureusSport) April 21, 2025