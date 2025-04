¿ÀÆ¸¥ä¥Þ¥ë¡¢¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡É¤ÎºÇÍ¥½¨À®Ä¹Áª¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¯¡ª¡Ä¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁª½Ð

バルセロナは21日、スペイン代表FWラミン・ヤマルがローレウス世界スポーツ賞の年間最優秀成長選手賞を受賞したことを発表した。ローレウス世界スポーツ賞は、各年に世界のスポーツ各分野にて活躍した個人および団体を選出して称えるものであり、“スポーツ界のアカデミー賞”とも呼ばれている。2000年から現在に至るまで毎年実施されており、男女の年間最優秀選手や年間最優秀チーム、年間最優秀成長選手賞など合計8部門で構成。サッカー界からは過去にインテル・マイアミ所属のアルゼンチン代表FWリオネル・メッシらが受賞している。

🏆 Lamine Yamal is the Laureus World Breakthrough of the Year#Laureus25 pic.twitter.com/IvBkTEgvXl