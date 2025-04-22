¿åÃå»Ñ¤¬ÏÃÂê¡¦¹âÅçÎé»Ò¡Ê60¡Ë¡¢²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Ç¤Î»¶Êâ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤Îé»Ò¤µ¤ó¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÅçÎé»Ò¡Ê60¡Ë¤¬20Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¶á¤¯¤Î¸ø±à¤Ç´®Ç½¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡¢²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤ò»¶ÊâÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥¥é¥¥é²Ä°¦¤é¤·¤¤Îé»Ò¤µ¤ó¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¸«¤È¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤ò»¶Êâ¤¹¤ëÍÍ»Ò&¿åÃå»Ñ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âInstagram¤Ç¡¢¡Ö½÷»Ò²ñinÂç°ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Ë¤¢¤ë²¹Àô¡¦¥¹¥Ñ»ÜÀß¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¡¢²¹¿å¥×¡¼¥ë¤ËÆþ¤ë¿åÃå»Ñ¤Î¼«»£¤êÆ°²è¤ä¡¢¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¿©¤¤ÅÝ¤ìÎ¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤ë¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÅç¡£
¡¡20Æü¤Ï¡¢¡Ö²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤ò»¶Êâ¤·¤Æ¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¥Á¥Þ¥¤ò¹ØÆþ½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¯¤Î¸ø±à¤Ç´®Ç½¡×¤È¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¼Ì¤ë»¶ÊâÃæ¤Î°ìËë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÎé»Ò¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢Æü¡¹¤Î»þ´Ö¤Î²á¤´¤·Êý¤¬½¼¼Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¸«½¬¤ª¤¦¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¥¹¥Æ¥¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ç²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï²á¤®¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë