¥µ¥¦¥¸¤Ø½ÐÈ¯¡ÖJ¤ÎÁÛ¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡×¡¡J¥ê¡¼¥°¤¬¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¼êÇÛ¡Ä¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ¡Ö¤¹¤²¤¨¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤¬±½¤Î¡×
J¥ê¡¼¥°¤«¤éÀîºê¤È²£ÉÍFM¤¬ACLE¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø
¡¡AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤Î½à·è¾¡¤ËÄ©¤àJ1¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤È²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤·¤Æ½¸Ãæ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ø½ÐÈ¯¡£
¡¡Áª¼ê¤¬¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¤¹¤²¤¨¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤¬±½¤Î¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¡ª¡©¡×¤Ê¤ÉÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àîºê¤È²£ÉÍFM¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¥µ¥¦¥¸¤Ø½ÐÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Àîºê¤Ï¥¢¥ë¡¦¥µ¥Ã¥É¡Ê¥«¥¿¡¼¥ë¡Ë¡¢²£ÉÍFM¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤òÍÊ¤¹¤ë¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Àîºê¤Ï¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡Öº£²ó¤ÎACLE FINALS¤Ë¸þ¤±¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤ò¼êÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿£Ê¥ê¡¼¥°´Ø·¸¼ÔµÚ¤Ó¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¤´»Ù±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!J¥ê¡¼¥°¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤ò½ª¤¨¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¬J¥ê¡¼¥°¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£Àîºê¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤¿FW±óÌîÂçÌï¤È¡¢MFµÌÅÄ·ò¿Í¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢2¥Á¡¼¥à¹çÆ±¤Ç¤Î°ÜÆ°¤Ë¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤²¤¨¤Ê¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤Èô¹Ôµ¡¤À¡×¡ÖJ¥ê¡¼¥°Â¦¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤¬±½¤Î¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¡ª¡©¡×¡ÖJ¤ÎÁÛ¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤ê¡¢J¥ê¡¼¥°¤«¤é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÃÂÀ¸¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë