国際運送会社のDHLが、税関での申告価格800ドル(約11万3000円)を超える荷物の配達を追って通知があるまで一時停止すると発表しました。ドナルド・トランプ大統領の新しい関税制度の導入に伴う税関での煩雑な手続きが大幅に増加したことが理由だと報じられています。Important update regarding shipments to the United States with a customs value exceeding USD 800: Transit Time delays & Temporary suspension of business-to-consumer (B2C) shipments Australia

https://www.dhl.com/au-en/home/important-information/2025/shipments-to-the-united-states-with-a-customs-value-exceeding-usd-800.htmlDHL halts international deliveries to US consumers worth over $800 | The Vergehttps://www.theverge.com/news/652977/dhl-shipment-delays-us-tariffs-business-to-consumerDHLによれば、2025年4月5日からアメリカの税関規制が変わり、それまで税関での申告価格が2500ドル(約35万2000円)を超えない限りは通関手続きが不要だったのが、申告価格800ドルを超えるすべての荷物で正式な通関手続きが必要になったとのこと。この変更により、正式な通関手続きの作業が急増したため、DHLは24時間体制で対応を強いられていると述べています。DHLは「当社は通関手続き増加の規模拡大と管理に熱心に取り組んでおりますが、発送元に関わらず、800ドルを超える発送には数日間の遅延が発生する可能性があります。これを管理するため、2025年4月21日(月)から追って通知があるまで、申告価格が800ドルを超えるアメリカ国内の個人へのB2C発送を一時停止します」と発表しました。このアメリカの税関規制の変更は、中国からの輸入に対して非課税基準額(デ・ミニミス)を2025年5月2日に撤廃するという措置に対応するためのものとみられます。このデ・ミニミスルール撤廃によって、中国からの貨物は800ドル以下でも関税が課されることとなります。そのため、SHEINやTemuといった中国通販サイトは大打撃を受けており、値上げを余儀なくされています。TemuとSHEINがアメリカで値上げへ、広告支出を削減するもトランプ関税が原因で駆け込み需要が発生し売上増加 - GIGAZINEしかし、今回の変更で通関手続きが追加されて相当な労力を強いられることから、SHEINやTemuだけではなくDHLをはじめとした多くの運送会社や通販会社が負担せざるを得ない状況となっています。なお、DHLは「これは一時的な措置であり、状況の変化に応じて最新情報を共有します」と述べており、800ドル未満の荷物は最小限のチェックでアメリカに遅れるように引き続き発送を行うとしています。