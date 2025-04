杏里のベスト盤が14年ぶりに発売、シティーポップ・ブームで米国で人気急上昇

米国で“シティーポップ・クイーン”として人気が高まっている杏里(63)のベスト・盤「ANRI the BEST blue」が7月2日、14年ぶりに発売される。2000年にリリースされた「ANRI the BEST」を補完する内容で、コンセプトは「遅れてきた杏里ブーム」だという。

杏里は1982年、「思いきりアメリカン」のヒットで一躍スターダムに上りつめた。その後も「CAT’S EYE」がチャート1位になり、「悲しみがとまらない」もヒットし、80年代を代表するシンガーとなった。

「ANRI the BEST」はデビューした78年から99年までに発売した21枚のアルバム収録曲から33曲を杏里、自らが選りすぐった内容だった。

発売から25年が経つが、現在でも「ファンの間では圧倒的に評判が高い」ようで、“続編”とも言うべき内容のベスト盤が今回の「ANRI the BEST blue」だ。

日本の音楽産業は、音楽配信サービスや動画配信サービスの展開で、海外のファンも接触しやすくなった。そのため「米国、アジアを中心に世界的な規模で日本のシティーポップが拡大している」と言い、中でも杏里は、ここ数年続く世界的なジャパニーズ・シティーポップ・ブームに乗って注目度も高まっている。

フォーライフの関係者は、杏里について「『Remember summer days』や『Last Summer Whisper』と言った、おそらく一般では聞きなれないタイトルの楽曲が音楽配信のトップ3の中に入る」と話す。ちなみに「Remember summer days」はシングル「悲しみがとまらない」のカップリング曲で、「Last Summer Whisper」は4枚目のアルバム「Heaven Beach」の収録曲。「海外のファンがYouTubeで楽曲をアップしていたようで、それが拡散され楽曲配信サービスでのヒットにつながったようです」。

そのため今回の「ANRI the BEST blue」は、大手の音楽配信サービスとして知られる「spotify」などで人気の高かった作品や、ジャパニーズ・シティーポップ・ブームも意識して「ANRI the BEST」には未収録だった作品を中心に選りすぐる方針だという。

また、2017年に発売されたスタジオ・ライブ・アルバム「FUNTIME」のアナログ・アルバムも7月に発売する予定で、7月5日からは全国14都市でのコンサート・ツアー「ANRI LIVE 2025 TIMELY!!」もスタートする。