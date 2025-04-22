¿ÉË·¼£Ïº»á¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÂçÃÀÍ½¸À¡Ö¸åÈ¾¡¢Ï¢Æü£±£µËü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡×¡ÖµÙÆü¤Ë¤Ï£²£°Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ï¤º¡×
¡¡¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¿ÉË·¼£Ïº»á¤¬£²£²Æü¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÃÀ¤ÊÍ½¸À¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡³«ºÅÃæ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÏÏ¢Æü¿ôËü¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÆþ¾ì¼Ô¤¬Ë¬¤ì¡¢Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿ÉË·»á¤Ï¡ÖÍ½¸À¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡ÖËüÇî¸åÈ¾¡¢ÂçÎÌ¤ËÇä¤Ã¤¿´ë¶È¥Á¥±¥Ã¥È¤ÇÆþ¾ì¤¹¤ë¿Í¤¬·ãÁý¤·¤Þ¤¹¡£Ï¢Æü£±£µËü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µÙÆü¤Ë¤Ï£²£°Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¸½ºß¤ÎÆþ¾ì¼Ô¤Î£³¡Á£´ÇÜ¤Ë·ãÁý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Î¾å²¼¤Ç¤«¤Ê¤ê¤Î¿Í¤ò¼ýÍÆ¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹ñºÝ¶¦Æ±´Û¤Ç¤¢¤ë¥³¥â¥ó¥º¤Ë¤¹¤éÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¶õ¤¤¤Æ¤ë´Ö¤¬¸ÌÀ¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öº®¤ó¤Ç¤ëÆü¤Ë¤Ïº®¤ó¤Ç¤ëÆü¤Ê¤ê¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤ÏÃÎ¼±£ï£ò·Ð¸³¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»ä¤¬³§¤µ¤ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¿É¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ·Ð¸³¤·¡¢³§¤µ¤ó¤ËÃÎ¼±¤òÅÁ¼ø¤·¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸åÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëº®»¨»þ¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÅÁ¤¨¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÆÃÄê¤ÎÀ¯¼£Åª°Õ¿ÞÅù¤Î²¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Þ¥¹¥³¥ßÊóÆ»¤ä¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¿¿¤Î¼ÂÂÖ¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÌäÂê¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÉÕµ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¸½ºß¤Î³è¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø°Ì¾¤ÏÌµÌ¾¤Ë¾¡¤ë¡Ù¤È¤Ï¤è¤¯¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÎÁÛÄê¤è¤ê¡¢³«ËëÁá¡¹¤ÎÊ¿Æü¤Î¿Í½Ð¤Ï¡¢ÁêÅöÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡ÈËüÇîÈãÈ½¡É¤¬£Ð£Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡¢¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹°ìÊý¤Ç¡Ö°ìºòÆü¤ÎÆüÍËÆü¤Îº®»¨¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢³§¤µ¤ó¤«¤Ê¤êµÙÆü¤Î¿Í½Ð¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤¦¤·¤ÆÊ¬»¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈµÒ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥é¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤ÄÊø¤ì¤ë¤«ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î·üÇ°¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤ì¤È¤â¤¦°ì¤Ä´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º®»¨ÈãÈ½¤ò¶²¤ì¤Æ¥²¡¼¥È¤Ç¤Î²ÙÊª¸¡ºº¤Ë´Ë¤ß¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¥Æ¥í¤Î´í¸±¤¬¹â¤Þ¤ë»ö¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¡Ö¤È¸À¤Ã¤Æ¸·¤·¤¯¤¹¤ì¤Ð¡¢º®»¨ÈãÈ½¤¬ºÆÇ³¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¡£¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£·ÙÈ÷Åö¶É¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥Û¥ó¥È¤´¶ìÏ«ÍÍ¤Ç¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£