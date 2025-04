ピストンズが2008年以来のプレーオフ勝利…ニックスを下して1勝1敗に

4月22日(現地時間21日)にマディソン・スクエア・ガーデンで「NBAプレーオフ2025」イースタン・カンファレンス1回戦が行われ、6位のデトロイト・ピストンズが3位のニューヨーク・ニックスと対戦した。

第1戦に敗れたピストンズは、1点ビハインドで迎えた第1クォーター残り4分17秒からケイド・カニングハムの2連続得点で逆転。トバイアス・ハリス、ジェイレン・デュラン、デニス・シュルーダーも得点を重ね、25-18と7点のリードを奪った。

点の取り合いとなった第2クォーターでもリードを保持。55-49と6点差で試合を折り返した。

後半は第3クォーター開始2分52秒からアサー・トンプソン、ハリス、カニングハム、ポール・リードの得点でリードを15点に拡大。しかし、その後は反撃に遭い、試合終了残り1分15秒に同点に追いつかれた。

同55秒にシュルーダーが勝ち越しの3ポイントシュートを沈め、逃げきりに成功した。ピストンズにとってプレーオフでの勝利は2008年以来17年ぶり。プレーオフの連敗を「15」で止めた。

敵地2連戦を1勝1敗で終えたピストンズは、カニングハムが33得点12リバウンド3アシスト2スティールの活躍。シュルーダーが20得点、ハリスが15得点13リバウンド、デュランが12得点13リバウンド3ブロックをマークした。

なお、次戦からリトル・シーザーズ・アリーナに舞台を移し、25日(同24日)に第3戦が行われる。

■試合結果



ニューヨーク・ニックス 94-100 デトロイト・ピストンズ



NYN|18|31|18|27|=94



DET|25|30|20|25|=100

WHAT A NIGHT FOR CADE CUNNINGHAM!

🏎️ 33 PTS

🏎️ 12 REB

🏎️ 2 STL

The @DetroitPistons even the series 1-1 behind an incredible showing from their star guard 🌟 pic.twitter.com/uzgOvUqudL

- NBA (@NBA) April 22, 2025