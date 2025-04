超宗派の僧侶たちがオンラインで身心の健康を届ける！寺子屋ブッダ「感謝Week」

「一般社団法人寺子屋ブッダ」は、超宗派の僧侶たちがオンラインで身心の健康を届ける「HealthyTemple@オンライン」の5周年を記念し、2025年4月21日(月)〜5月5日(月・祝)に感謝Weekを開催します。

寺子屋ブッダ「感謝Week」

「一般社団法人寺子屋ブッダ」は、超宗派の僧侶たちがオンラインで身心の健康を届ける「HealthyTemple@オンライン」の5周年を記念し、2025年4月21日(月)〜5月5日(月・祝)に感謝Weekを開催。

「HealthyTemple@オンライン」は、2020年4月、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言下にスタートしました。

人と人がリアルな場で会えなくなり、不安が社会に広がる中、宗派をこえた僧侶たちが「オンラインで支え合い、癒し合える場をつくろう」と有志を募って立ち上げたのが始まりです。

HealthyTemple@オンラインでは、全国各地の僧侶が日替わりで毎朝7時から20分間、“体すこやか、心やすらか”になるため、以下のプログラムを提供しています。

<プログラム内容>

・身体をやさしく動かす「ストレッチ運動」(スポーツメーカー・ミズノのライセンス制度「Mizunoアクティブリーダー」取得)

・呼吸と心をととのえる「マインドフルネス瞑想」

・前向きな感情を育てる「幸せ感を高めるワーク」(幸福学研究者・前野 隆司氏監修)

・仏教の智慧にふれる「法話」

それぞれが、日々を健やかに生きるためのヒントを無理なく取り入れられる内容となっており、朝の習慣として定着してきました。

オンライン受講の様子

オンライン指導の様子

この活動が2025年4月で5年を迎え、累計参加者は20万人を超えました。

参加者からは次のような声が寄せられています。

「朝のリズムが整い、幸せを感じる瞬間が増えました」

「心が落ち着き、感情を冷静に見つめられるようになった」

「イライラが減り、気持ちを落ち着けるのが上手になった」

「自分を大切にしてもいいのだと、気づけました」

この朝の20分は、単なる“朝活”ではなく、現代を生き抜くための心の踊り場として、多くの方の生活に静かな変化をもたらしています。

「HealthyTemple@オンライン」コンセプトムービー

https://youtu.be/Q0zhgx4_8iQ?si=nW9gK7JMj1S3qs64

そして今、世界は再び不安定さの中にあります。

そんな時代だからこそ、私たちはあらためて問いかけたいのです。

「感謝の心で、今日をはじめること」「深く息をし、日々を味わいながら生きること」

社会が揺れても、自分の内側に穏やかさを見出すことはできる。

HealthyTempleは、その願いとともに、これからも朝の習慣を届けていきます。

【感謝Week 開催概要】

タイトル : 感謝Week 〜HealthyTemple@オンライン 5周年〜

開催期間 : 2025年4月21日(月)〜5月5日(月・祝)

参加方法 : どなたでも無料で参加できます。

事前申込は不要です。

下記のZoomリンクより、開催時間にアクセスしてください。

Zoomリンク : https://us02web.zoom.us/j/88181605944?pwd=VTBrdm9GNE1lZUZJVGxRS2Zuck5JZz09

ミーティングID: 881 8160 5944

パスコード : 724063

<内容>

・ファシリテーター僧侶による「感謝」をテーマにしたお話やワークショップ

・毎朝7時からの20分間の朝の習慣(ストレッチ/マインドフルネス瞑想/幸せワーク/法話 など)

感謝Week

