2週目は商談会・セミナーを開催！EXPO 2025 大阪・関西万博 マレーシアパビリオン ビジネスプログラム

EXPO 2025 大阪・関西万博 マレーシアパビリオン ビジネスプログラム

マレーシアパビリオン ビジネスプログラム運営事務局は、万博2週目の商談会・セミナーの開催が迫っていることを発表。

マレーシアパビリオンでは万博期間中、毎週マレーシアの企業を日本や世界中の潜在的なパートナー、投資家、ディストリビューターと結びつけるビジネスマッチングセッションを開催しています。

これには、F&B(食品・飲料)、E&E(電子機器)、テクノロジー、エネルギー、ハラルなど、多岐にわたる業界からマレーシア政府が厳選したマレーシア企業が26週間にわたり参加します。

新しい市場を探索したり、高い成長可能性を持つ企業に投資したり、戦略的提携を結んだりしたい場合、このイベントは同じ志を持つプロフェッショナルとの出会いの絶好の機会です。

※すべてのプログラムにおいて、参加できる方には万博入場チケットを提供します。

【1. ビジネスマッチング商談会】

F&B(食品・飲料)、テクノロジー(IT)、物流など、多岐にわたる業界の企業が参加します。

マレーシアの企業と他国の企業との相互利益のあるパートナーシップを築くことで、イノベーションと拡大を促進することを目指しています。

日時 :2025年4月22日(火) 10:00〜18:00

場所 :マレーシアパビリオン1階 ビジネスホール

参加費:無料

4/22商談会開催概要

【2. マレーシアの未来戦略とグリーン成長セミナー】

このセミナーでは、マレーシアが取り組む持続可能な経済発展に向けた最新のイノベーションと政策、そしてそこに広がる多様なビジネス機会を紹介します。

IoTの進化を活用した産業の生産性向上から、エネルギー効率や再生可能エネルギー分野におけるネットゼロ目標達成への道のり、高齢化社会に対応した「シルバー経済」への戦略的投資まで、マレーシアは持続可能で包摂的な未来に向けて着実に歩みを進めています。

また、観光産業の持続可能なモデルや、国家レベルで進むバッテリー試験インフラ、信頼性ある認証制度など、環境・経済・社会を横断したテーマを通じて、マレーシアがどのように国際的な連携と成長を目指しているかを多角的に探ります。

セミナーは、マレーシアにおける最新の政策動向や取り組みを知りたい方、官民のパートナーシップ機会を模索する方、あるいは持続可能なビジネスモデルへの投資を検討されている方にとって貴重な学びと交流の場となります。

日時 :2025年4月24日(木) 10:00〜18:00

場所 :マレーシアパビリオン1階 ビジネスホール

参加費:無料

4/24セミナー開催概要

▼マレーシアパビリオンの場所▼

東ゲート近くの「エンパワーリングゾーン」内

パビリオンマップ

マレーシアパビリオン ビジネスプログラム02

