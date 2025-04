ÂæÏÑ¥ì¥È¥í¤Ê¥Ü¥È¥ë¡õ¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤Ê¹á¤ê¡ªÆüËÜÌÀÀ±²ÖÏª¿å

日本明星花露水が、有楽町マルイ6F「エシカルな暮らし」内に、2025年4月22日(火)から8月31日(日)まで出店します。

日本明星花露水

【出店概要】

有楽町マルイ 6F「エシカルな暮らし」

〒100-0006 東京都千代田区有楽町2丁目7-1

出店期間:2025年4月22日(火)〜8月31日(日)

営業時間:施設の営業時間に準ずる

【「明星花露水/ミンシン・ファールースェ」】

〜変わらぬ香り、受け継がれる伝統〜

「明星花露水/ミンシン・ファールースェ」は、皮膚薬として、当時の上海「中西薬局」会長の周 邦俊(チョウ・バンチュイン)医師により開発された1907年の創業以来、一貫して100%オーガニックの製法を守り続けてきた信頼と伝統ある台湾のルームフレグランスブランドです。

創業当時から変わらない100%オーガニックな万能ルームフレグランスで、化学物質は一切使用されておらず、国際香粧品香料協会(IFRA)の認定を受けた植物由来成分の香料だけを使用しています。

ローズとジャスミンの香りに加え白檀を原料にした、フローラルでありながら、どこか懐かしさを感じる香りが特徴的。

お部屋のリフレッシュや嫌な香りの臭い消しだけでなく、浴室の芳香や除菌など様々な用途で活躍する、台湾発の万能ルームフレグランスです。

明星花露水 使用イメージ

【MSLS(Ming Sing Life Style)】

〜植物エッセンス香る、オーガニック体験から

オーガニック100%にこだわり、伝統ある明星花露水の香りを進化させたルームフレグランスとして誕生しました。

2020年に開発を開始し、1850年創業のフランスの天然香料メーカー「Robertet」と幾度もの試行錯誤を重ね、4年の歳月を経て2024年に商品化を実現。

良質な7種類の天然植物エッセンス(ニーム、ベチベルソウ、セージ、タイム、ローズマリー、アロエ、ライム)を使用した、植物の力を最大限に生かしたナチュラルな香り。

明星花露水の歴史を受け継ぎながら、新たな時代へとアップデートした、それがMSLSです。

空間全体への香りづけだけでなく、ベッドリネンや枕、車内の匂いも取り除き、強力な除菌・消臭効果を発揮します。

香りを楽しみながら、除菌・消臭まで。

あらゆるシーンに寄り添う、オールマイティなルームフレグランスです。

MSLS(ルームフレグランス)

【商品ラインナップ】

■明星花露水 携帯用ハンディボトルタイプ 60ml

ローズとジャスミンの香りに加え白檀を原料にした、フローラルでありながら、どこか懐かしさを感じる、1907年の創業当時から変わらないルームフレグランスです。

香料は植物由来成分だけを使用した100%オーガニック。

お部屋のリフレッシュや嫌な香りの臭い消しだけでなく、浴室の芳香や除菌にも効果的。

様々な用途で活躍する、台湾発の万能ルームフレグランスです。

明星花露水(携帯用ハンディボトルタイプ)

■明星花露水 ホームフレグランス 85ml/175m/85ml グラフィックギフトボックス付

ローズとジャスミンの香りに加え白檀を原料にした、フローラルでありながら、どこか懐かしさを感じる、1907年の創業当時から変わらないルームフレグランスです。

台湾レトロを感じるグリーンのボトルに入ったルームフレグランス。

洗濯槽や、床拭きの際にも混ぜると除菌効果を発揮します。

明星花露水(ホームフレグランス グラフィックギフトボックス付)

■明星花露水 携帯缶5ml×2本セット MING SING/明星香水

ロゴのモチーフがデザインされた、携帯に便利な香水アトマイザーが2本入りの使い勝手のいいアイテムです。

お出かけや、省スペースでさっと使いたい時に活躍します。

■MSLS アロマディフューザー 2種

MSLSオリジナルのディフューザー。

直接的なルームフレグランスと異なり、空間を包み込むディフューザーは適度に香りを充満させ、柔らかく自然な香りが楽しめます。

MSLS(アロマディフューザー)

【About 明星花露水/ミンシン・ファールースェ】

1907年、『中華薬典』を参考にし、ローズやジャスミンなど多くのフローラルオイルと食品用アルコールを配合した皮膚薬として、当時の上海「中西薬局」会長の周 邦俊(チョウ・バンチュイン)医師により開発されたのが始まりです。

その後、上海のクラシックな濃い緑色のガラス瓶、西洋化されたピンクのバレエ衣装を纏った少女をイメージキャラクターに据えた「明星花露水」は、モダンファッションの象徴となりました。

1945年より製造工場が台湾に移った現在も、何世代にもわたり深く愛され続けているのが明星花露水なのです。

台湾レトロなデザインの明星花露水

明星花露水ロゴ

