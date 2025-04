頑固な汚れもサラッサラに分解！ イーオクト「eezym」

イーオクトは、ナチュラル酵素洗剤「eezym」をリニューアル発売しました。

イーオクト「eezym」

イーオクトは、ナチュラル酵素洗剤「eezym」をリニューアル発売。

【「エコ=落ちない」のイメージを覆す、酵素の分解力】

「eezym」は、1秒に300万回の高速酵素分解により、頑固な汚れもサラッサラに分解。

スルッと除去します。

さらに、酵素は排水内で働き続け、バクテリアによる生分解を促進。

人と環境へのやさしさと高い洗浄力を両立する、99%天然由来成分・中性のサステナブル洗剤です。

新しいeezymはここが違う

【eezymはここが新しくなりました】

●より使いやすく、やさしく、サステナブルに

・ボトルサイズを750mlから500mlへ変更。

日本の家庭でも扱いやすいサイズに。

・自動計量タンクを廃止し、シンプルな計量カップ式に変更。

・中性タイプで手肌にもやさしく。

・100%リサイクルプラスチックボトルを採用。

●用途に応じた3種類のラインナップ

頑固な油汚れに特化した「キッチンクリーナー」が新登場!

1. 酵素マルチクリーナー (ハーバルフレッシュ):家中の汚れに対応。

2. 酵素キッチンクリーナー 油汚れ用(オレンジ):キッチンの頑固な油汚れに。

3. 酵素パイプクリーナー アンブロッカー 詰まり解消用(ミント):排水口・排水管の詰まりや臭い対策に。

【eezymの特長】

●1秒に300万回の高速酵素分解で汚れ(有機残留物)を徹底分解。

●隙間や凸凹の奥にも浸透、汚れを分解するディープクリーン効果。

●酵素が排水内で働き続け、バクテリアによる生分解を促進。

●99%天然由来成分・中性洗剤で、環境にも手肌にもやさしい。

●スプレーして水拭きするだけ、排水口に流すだけの簡単お掃除。

使い方:カンタンお掃除

【排水の“その先”も考えた、サステナブル・クリーニング】

家庭から出る排水は、実は環境に大きな影響を与えています。

eezymは、強力な化学薬品に頼るのではなく、ナチュラルな酵素の力で汚れを分解。

さらに、酵素は排水内でも働き続け、バクテリアによる生分解を促進します。

浄化槽やディスポーザーなど、バクテリアを活かした排水処理環境にも安心して使える処方です。

人にも地球にもやさしいサステナブル・クリーニング、この春から始めてみませんか?

洗う、その先までクリーン

酵素の力で排水管スッキリ

【取扱店舗・今後の展開について】

現在、自社オンライン「ecomfortHouse(エコンフォートハウス)」他、全国のロフト(※2 一部店舗を除く)、クロワッサンの店(※2 一部店舗を除く)、ナショナル麻布、一部のイオン店舗、他にて販売中。

(※3 取扱いアイテムは店舗によって異なる場合があります。

)

2025年5月より販売スタートするライトアップショッピングクラブ(カタログ通販)他、初年度は、バラエティショップやサステナブル・エコ商材を扱うスーパー、百貨店、ライフスタイル感度の高いセレクトショップ、オンラインストアなどでの展開拡大を目指しています。

私たちが目指すのは、「ひとりひとりの暮らしから、快適なサステナブル社会をつくる」こと。

日々の暮らしに快適さを届けながら、無理なく環境にも配慮できる酵素洗剤という選択肢を、eezymを通じて広げていきます。

【商品情報】

商品名 :eezym 酵素マルチクリーナー ハーバルフレッシュ

用途 :床、壁、タイル、家具、浴室、玄関、キッチンまで

1本で家中のお掃除に。

価格(税込):1,650円

サイズ :W7.42×D4.82×H24.2cm/500ml

原産国 :ベルギー

商品名 :eezym 酵素キッチンクリーナー 油汚れ用 オレンジ

用途 :コンロ、レンジフード、調理ツールなど

キッチン回りの頑固な油汚れに。

価格(税込):1,650円

サイズ :W7.42×D4.82×H24.2cm/500ml

原産国 :ベルギー

商品名 :eezym 酵素パイプクリーナー アンブロッカー 詰まり解消用 ミント

用途 :キッチン・浴室・洗面所の排水口・排水パイプに

【詰まり解消・臭い除去】

価格(税込):2,640円

サイズ :W12.7×D7.25×H23.85cm/1000ml

原産国 :ベルギー

