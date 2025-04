高岡 知康登壇！ヤクモ「環境振動と振動対策方針(入門編)」無料ウェビナー

ヤクモは、2025年5月22日(木)に建築CPD認定プログラムの「環境振動と振動対策方針(入門編)〜身の回りの振動問題を理解し、解決するために〜」の無料ウェビナーを開催。

■開催概要

タイトル: 「環境振動と振動対策方針(入門編)」

〜身の回りの振動問題を理解し、解決するために〜

開催日時: 2025年5月22日(木)15:00〜15:55

開催形式: オンライン(Zoomによるウェビナーでの開催)

参加費 : 無料

注意事項: ・当日のウェビナーの録音、動画撮影はご遠慮ください

ヤクモは、2025年5月22日(木)に建築CPD認定プログラムの「環境振動と振動対策方針(入門編)〜身の回りの振動問題を理解し、解決するために〜」の無料ウェビナーを開催します。

ウェビナー紹介:建築CPD認定プログラム「環境振動と振動対策方針(入門編)〜身の回りの振動問題を理解し、解決するために〜」

このウェビナーでは、日常生活で直面する環境振動の説明から、これに起因する振動問題例の紹介、問題発生の原因、対策方針の選択方法まで、初心者の方にも感覚的に分かりやすく解説するため、振動問題に対する理解が深まり、対策に必要な基本的知識を習得できます。

また、建築CPD認定プログラムとなっているため、受講いただくと建築CPDが1単位取得できます。

■学べる内容

・環境振動の基礎知識:振動源の種類と特徴(外部/内部振動源、鉛直/水平振動)

・振動問題の影響:人への影響、生産設備への影響、その他の影響

・振動発生の原因(メカニズム):加振力とアクセレランスとクライテリアの関係

・対策方法の選択:防振・除振と制振の特徴と適用場面の紹介

■このような方にオススメ

・建築設計事務所の若手や新人の方

・建物快適性向上に興味がある不動産・建物のオーナーおよびメンテナンス責任者の方

・建設関連業務に携わるけれど、振動の専門家ではない方

・その他、振動対策に関心のある方

■建築CPD:1単位

※下記CPD制度の共通認定プログラムです。詳細は、建築CPD情報提供制度HP( https://www.jaeic.or.jp/ )をご確認ください。

建築CPD情報提供制度、JIACPD制度、建築士会CPD制度、建築設備士関係団体CPD制度、APECアーキテクト、APECエンジニア、建築・設備施工管理CPD制度

■登壇者プロフィール

ヤクモ

経営企画部 マーケティンググループ

高岡 知康(たかおか ともやす)

【略歴】

博士(工学)

入社以来15年にわたって振動・騒音問題に関する測定とコンサルタントに従事し、企業向けのセミナーを多数開催。

