こどもの日イベント！アトレ新浦安『虹こいのぼりに夢を描こう！』

アトレ新浦安では、2025年4月26日(土)に浦安市市民ボランティアの有志による「境川にこいのぼりを泳がせる会」と浦安市の美術教室「たぎる.倶楽部」とのコラボイベント『虹こいのぼりに夢を描こう!』を開催します。

アトレ新浦安『虹こいのぼりに夢を描こう!』

日時 :2025年4月26日(土) 13:00〜16:00

対象 :自由参加(無料)

開催場所:アトレ新浦安1F ガーデンテラス

(アトレ新浦安館内展示期間 4月28日(月)〜5月4日(日・祝))

協力 :境川にこいのぼりを泳がせる会

たぎる.倶楽部(会社名:たぎる)

イベントでは、両者のサポートのもと、大きなこいのぼりに自分の「夢」を描き込み、『虹こいのぼり』を完成させます。

完成した『虹こいのぼり』はアトレ新浦安館内に展示した後、2025年5月5日(月・祝)に開催される「第32回境川にこいのぼりを泳がせよう!」(主催:境川にこいのぼりを泳がせる会)イベント会場に展示します。

■4月26日(土)開催「虹こいのぼりに夢を描こう!」イベント概要

2024年に引き続き、2025年もアトレでこいのぼりの制作イベントを行います。

2025年は「境川にこいのぼりを泳がせる会」と、浦安市の美術教室「たぎる.倶楽部」のサポートのもと、大きなこいのぼりに自分の「夢」を描き込んで『虹こいのぼり』を制作します。

境川にこいのぼりを泳がせる会@浦安 ロゴ

■5月5日(月・祝)開催「第32回境川にこいのぼりを泳がせよう!」こどもの日イベント概要

「第32回境川にこいのぼりを泳がせよう!」は浦安市市民ボランティア有志による「境川にこいのぼりを泳がせる会」が主催するイベントで、境川に隣接する若潮公園で開催されます。

アトレ新浦安イベント「虹こいのぼりに夢を描こう!」で制作したこいのぼりも、イベント会場に展示します。

<「第32回境川にこいのぼりを泳がせよう!」こどもの日イベント 開催概要>

展示場所:浦安市 若潮公園

日 時:2025年5月5日(月・祝) 11:00〜14:30

主 催:境川にこいのぼりを泳がせる会

協 力:NPOスマイルー、アトレ新浦安 ほか

後 援:浦安市

境川にこいのぼりが泳ぐ様子

■「アトレ新浦安」施設概要

施設名 : アトレ新浦安

所在地 : 千葉県浦安市入船1-1-1

営業時間: 10:00〜21:00

※一部、営業時間の異なるショップがあります。

※最新の営業時間はアトレ新浦安のホームページを確認してください。

構造 : 鉄骨造、鉄筋コンクリート造

階数 : 地上2階

延床面積: 14,802平方メートル

店舗面積: 7,154平方メートル

店舗数 : 66ショップ(2025年4月23日現在)

