ナチュラルコスメブランドのLUSH(ラッシュ)が、サンリオの人気キャラクターたちとコラボレーション!

「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」「クロミ」とコラボしたバスグッズ「Lush × Hello Kitty And Friends」が限定発売されます☆

LUSH サンリオ「Lush × Hello Kitty And Friends」限定コラボレーショングッズ「ハローキティ/マイメロディ/シナモロール/クロミ」

発売日:2025年4月24日(木)※公式アプリは2025年4月23日(水)より先行発売

販売店舗:全国78店舗、公式オンラインストア

英国発のナチュラルコスメブランドLUSH(ラッシュ)が、サンリオの「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」「クロミ」とコラボレーション。

LUSHのファンやスタッフの方々から、待ち望まれていたコラボレーションの一つが実現します☆

友情と優しさの大切さを世界中に伝える限定コラボグッズ「Lush × Hello Kitty And Friends」

明るくて優しい「ハローキティ」の有名な赤いリボンのように、アイコニックなコレクションで世界中に楽しさいっぱいのグッズが届けられます。

フレッシュで甘い香りのバスボムやふんわり泡風呂が作れるバブルバーなど、好みの限定グッズをバスルームに持ち込めば、ワクワクのティーパーティーを過ごすようなバスタイムが叶います!

ハローキティ(バスボム)

価格:1個 1,150円(税込)

「ハローキティ」のお顔をデザインした、かわいいバスボム。

バスメルツでできたリボンとともに、クリーミーで甘いバスタイムが楽しめます。

マイメロディ(バスボム)

価格:1個 1,150円(税込)

「マイメロディ」のお顔を立体的にデザインしたバスボム。

ピンクに染まるミルクシェイクの雲に抱かれるようなバスタイムを満喫できるグッズです!

シナモロール(バスボム)

価格:1個 1,150円(税込)

光きらめくベビーブルーのお風呂が完成する、温かみのある香り、シナモンリーフオイルも配合した「シナモロール」のバスボム。

甘くてフルーティーなアーモンドエッセンシャルオイルと、ほっこり優しいバニラアブソリュートの香りに包まれます☆

クロミ(バスボム)

価格:1個 1,150円(税込)

きらめくブラックラスターの虹とともに、柔らかなピンクがあふれ出す、「クロミ」のロマンあふれるバスボム。

ベンゾインレジノイドやアーモンドエッセンシャルオイルの、チェリーを思わせる香りが広がり、今日の日記に書きたくなるようなバスタイムを演出してくれるグッズです☆

ミルクボトル バブルバー(バブルバー)

価格:150g 1,860円(税込)

「ハローキティ」のアイコンでもあるミルクびんをかたどった、LUSHのバブルバー。

きらめくラスターがバスタブを彩り、コーンスターチがお湯もお肌も柔らかくしてくれます。

フレンドシップケーキ ソープ(ソープ)

価格:100g 930円(税込)

本物のケーキのようにハンドメイドされた、甘いタンジェリンオイルとオレンジオイルが香るソープ。

香り高いだけでなく、ケーキのアイシングとして使われているムルムルバターとオーガニックアガベシロップが、柔らかく潤いのあるお肌へと導きます。

ハローキティ&フレンズ(シャワージェル)

価格:115g 1,900円(税込)、285g 3,800円(税込)、560g 6,300円(税込)

ラッシュで大人気のシリーズ「スノーフェアリー」の綿菓子のような香りと、パチョリオイル、スイートオレンジオイルが優しく香るシャワージェル。

クリーミーでクリーンな、素晴らしいブレンドのシャワージェルです☆

ハローキティ&フレンズ パフューム(パフューム)

価格:30ml 6,000円(税込)

洗い立ての清潔なシーツにくるまれた、お砂糖のように甘いキャンディフロスを思わせる香りのパフューム。

パチョリオイルとスイートオレンジの優しい香りを添えています。

たっぷりスプレーしたり、お友だちとシェアしたりするのにぴったりです!

「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」「クロミ」とコラボした8種類のバスグッズ。

LUSHのサンリオ「Lush × Hello Kitty And Friends」限定コラボレーショングッズは、2025年4月24日より発売です!

