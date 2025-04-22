B2レギュラーシーズン終了、アルティーリ千葉がリーグ最高勝率更新…5月3日からプレーオフ開始
4月21日、「りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON」B2リーグ戦の全日程が終了。最終順位が決定した。
前田怜緒や大塚裕土などB1経験者を多数擁するアルティーリ千葉が2シーズン連続でリーグ最高勝率を更新。ホームゲーム30試合全勝を含む57勝3敗、勝率「0.95」という圧倒的な成績を残し、東地区を制した。
ライジングゼファー福岡が42勝18敗で西地区優勝。10月の9試合で3勝6敗と出遅れ、外国籍選手の負傷があったものの、7シーズンぶりに西地区を制した。
B1からの降格組では富山グラウジーズが38勝22敗で東地区2位、信州ブレイブウォリアーズが37勝23敗で同3位と、「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2024-25」の出場権を獲得。鹿児島レブナイズが37勝23敗、福井ブローウィンズが32勝28敗と勝ち越し、B3からの昇格組もプレーオフの切符をつかんだ。
プレーオフは5月3日に開幕。レギュラーシーズンの結果を受け、2戦先勝方式で行われるクォーターファイナルはA千葉vs熊本ヴォルターズ、鹿児島vs信州、富山vsベルテックス静岡、福岡vs福井の4カードに決まった。プレーオフに進む全チームがB1ライセンスを取得するため、ファイナルに勝ち進んだ2チームがB1へ昇格する。
レギュラーシーズン最終順位、クォーターファイナルの試合日程は以下のとおり。
■「りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON」B2リーグ戦 東地区最終順位表
1位：アルティーリ千葉（57勝3敗／.950）
2位：富山グラウジーズ（38勝22敗／.633）
3位：信州ブレイブウォリアーズ（37勝23敗／0.617）
4位：福井ブローウィンズ（32勝28敗／.533）
5位：山形ワイヴァンズ（24勝36敗／.400）
6位：青森ワッツ（21勝39敗／.350）
7位：福島ファイヤーボンズ（15勝45敗／.250）
■「りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON」B2リーグ戦 西地区最終順位表
1位：ライジングゼファー福岡（42勝18敗／.700）
2位：鹿児島レブナイズ（37勝23敗／.617）
3位：ベルテックス静岡（34勝26敗／.567）
4位：熊本ヴォルターズ（27勝33敗／.450）
5位：バンビシャス奈良（26勝34敗／.433）
6位：神戸ストークス（25勝35敗／.417）
7位：愛媛オレンジバイキングス（5勝55敗／.083）
■「りそなグループ B2 PLAYOFFS QUARTERFINALS 2024-25」※2戦先勝方式
・アルティーリ千葉vs熊本ヴォルターズ（＠千葉ポートアリーナ）
GAME1：5月3日（土）15：00～ GAME2：5月4日（日）15：00～ GAME3：5月5日（月・祝）15：00～
・鹿児島レブナイズvs信州ブレイブウォリアーズ（＠西原商会アリーナ）
GAME1：5月3日（土）15：00～ GAME2：5月4日（日）13：05～ GAME3：5月5日（月・祝）13：00～
・富山グラウジーズvsベルテックス静岡（＠ありそドーム）
GAME1：5月3日（土）17：35～ GAME2：5月4日（日）13：05～ GAME3：5月5日（月・祝）13：05～
・ライジングゼファー福岡vs福井ブローウィンズ（＠北九州市立総合体育館）
GAME1：5月4日（日）15：05～ GAME2：5月5日（月・祝）16：30～ GAME3：5月6日（火・祝）15：05～