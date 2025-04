ウォリアーズのスティーブ・カーHCがNBA史上2番目の速さでプレーオフ通算100勝を達成

4月21日(現地時間20日、日付は以下同)。ゴールデンステイト・ウォリアーズは、敵地トヨタ・センターで「NBAプレーオフ2025」ファーストラウンド第1戦に臨み、ヒューストン・ロケッツ相手に95-85で勝利を飾った。

ウェスタン・カンファレンス7位の48勝34敗でレギュラーシーズンを終え、メンフィス・グリズリーズとの第7シード決定戦を制したウォリアーズは、第2シードのロケッツ(52勝30敗)をフィールドゴール成功率39.1パーセント(34/87)に抑え、17本のターンオーバーを誘発してそこから25得点を奪った。

オフェンスではステフィン・カリーが5本の3ポイントシュート成功を含むゲームハイの31得点に6リバウンド3アシスト、ジミー・バトラーが25得点7リバウンド6アシスト5スティール、ブランディン・ポジェムスキーが14得点8リバウンド5アシスト2スティールをマーク。

上位シード相手に見事初戦を制したウォリアーズは、24日の第2戦でシリーズ2連勝を狙う。ただ、ロケッツがこのまま黙っているはずもなく、次戦はさらに激しいゲームになることが予想されている。

そうした中、ウォリアーズのスティーブ・カーHC(ヘッドコーチ)がこの試合に勝利したことでプレーオフ通算100勝(41敗/勝率70.9パーセント)に到達。これはラリー・ブラウンHCと並んでNBA歴代6位タイで、NBA史上7人目の快記録に達した。

ウォリアーズの指揮官へ就任して11シーズン目のカーHCは、2015年から2019年にかけて5年連続でNBAファイナル進出を果たし、2015、2017、2018年に加えて2022年もリーグ制覇していて、今年が通算8度目のプレーオフ進出。

プレーオフ通算勝率70.9パーセントはNBA歴代トップで、通算141試合で100勝をクリアしたのはフィル・ジャクソンHC(135試合)に次ぐ史上2番目の最速記録となった。

カーは現役時代にシカゴ・ブルズで1990年代後期の3連覇(1996~1998年)を経験しており、その当時の指揮官がジャクソンHCだった。

Steve Kerr played for Phil Jackson in the 90s.

Now, he joins him in the record books. pic.twitter.com/xble1nqwoD

- Golden State Warriors (@warriors) April 21, 2025