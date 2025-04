【Happy!ワン Daysフェスタ】 in 那須ガーデンアウトレット!with Dogs club(ウィズドッグスクラブ)を開催します。

Happy!ワン Daysフェスタ

開催:2025年5月31日(土)、6月1日(日)、7日(土)、8日(日)

時間:10:00〜16:00

場所:栃木県 那須ガーデンアウトレット

内容:愛犬とだるまさんが転んだ、愛犬と電動自転車試乗体験、肉球スタンプ、

わんちゃんグッズの販売、わんちゃん大集合、モデル大作戦、大抽選会、

プロカメラマン撮影会ブース、似顔絵など盛りだくさん!

【Happy!ワン Daysフェスタ】 in 那須ガーデンアウトレット!with Dogs club(ウィズドッグスクラブ)を開催。

わんちゃんと暮らすすべてのご家族に贈る、愛犬と一緒に楽しめる夢のような4日間!会場は、自然と癒しが広がるリゾート型アウトレットモール 那須ガーデンアウトレット。

「お買い物だけじゃない」「ただのドッグイベントでもない」出会い・体験・発見が詰まった、特別な愛犬フェスです。

■フェスタの楽しみ方は無限大!

・ハズレなしの大抽選会!豪華景品が当たるかも!?

当たるチャンスがあるのは、なんと…“一泊二食付きペア宿泊券”!!

しかも選べる宿はどれも人気の愛犬と一緒にご宿泊出来るリゾートホテルばかり!

【夢の宿泊プレゼント 一部紹介】

・ホテル フォレストヒルズ那須

わんちゃんと泊まれる、那須高原の大人気リゾート!

・愛犬と暮らす宿 VILLA Leaf

那須高原の森に囲まれた、700坪のドッグラン付き1日1組限定・完全プライベートヴィラLeaf

・ゆとりろ蓼科ホテル

自然あふれる蓼科の森で、癒しの温泉ステイ

・ゆとりろガーデン北軽井沢

ペットOKの北軽井沢ホテルで、非日常のひとときを

・ゆるり奥日光

’25年に誕生した奥日光の和み湯宿

・フォレストヒルズ那須で使われているハイクオリティな愛犬用アメニティ

PAW PAW(パウパウ)のお家でお風呂エステセット(¥10,000相当)

他にもマルシェで使える300円券など、まだまだたくさんの景品があります。

■大爆笑&大興奮「わんちゃんゲーム大会」

人気の「わんちゃんだるまさんが転んだ」など、笑いと感動の連続!

■「○○わんちゃん大集合!」

うちの子と同じ犬種のお友だちに出会える貴重な機会!

写真を撮ったり情報交換をしたり、犬友が一気に広がる♪

■特別企画「うちの子モデル大作戦」&「大抽選会」も開催!

6月8日(日)には、雑誌やウェディングフォトモデルになれちゃうかも?(エントリー制)

豪華プレゼントが当たる大抽選会も♪

《イベントスケジュール》

(※天候等により変更の可能性あり)

・5月31日(土)

10:00|大抽選会(1)

12:00|ゲーム(だるまさんが転んだなど)

13:00|大抽選会(2)

14:00|ポメラニアン 大集合!

15:00|柴犬 大集合!

・6月1日(日)

10:00|大抽選会(1)

11:00|パグ 大集合!

12:00|ゲーム(だるまさんが転んだなど)

13:00|大抽選会(2)

14:00|ボーダーコリー 大集合!

15:00|レトリバー 大集合!

・6月7日(土)

10:00|大抽選会(1)

11:00|プードル 大集合!

12:00|ゲーム(だるまさんが転んだなど)

13:00|大抽選会(2)

14:00|シェルティー 大集合!

15:00|コーギー 大集合!

・6月8日(日)

10:00|大抽選会(1)

11:00|バーニーズマウンテンドッグ 大集合!

12:00|ゲーム(だるまさんが転んだなど)

13:00|大抽選会(2)

14:00|うちの子モデル大作戦

15:30|特別抽選会

わんちゃん大集合!のエントリー方法は、with Dogs club(ウィズドッグスクラブ)の公式LINEからエントリー!

“愛犬と一緒に過ごす最高の休日”が那須にやってきます。

家族みんなで、そして愛犬と一緒に。

思い出に残るとびきりの4日間をぜひ体験しに来てください!

※予告なく、プログラムや出展者を変更する場合があります。

※雨天中止。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post わんちゃんと一緒に楽しめる!Happy!ワン Daysフェスタ appeared first on Dtimes.