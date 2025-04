ペットとの思い出を大切な記憶を形として残せる！ネットウィズ『虹メモリアル』

ネットウィズは、ペットとの思い出を写真やエピソードとともに大切な記憶を形として残すオンラインペット霊園サービス『虹メモリアル』を、2025年4月に正式リリースしました。

ネットウィズ『虹メモリアル』

サービス開始日: 2025年4月

提供形式 : Webサービス(PC・スマートフォン・タブレット対応)

このサービスは、ペットとの別れを経験した飼い主が感謝や想いを記録・共有できるオンラインメモリアルサービスです。

【虹メモリアルの主な特徴】

・写真・誕生日・命日・エピソードをまとめたメモリアルページの作成(無料)

・複数の写真をスライド表示できるフォトギャラリー(プレミアム限定)

・プライベートモードによる非公開設定(メモリアルページとフォトギャラリーの両方に対応)

・11種類から選べるメモリアルボードのデザイン変更機能(プレミアム限定)

プレミアムプラン(月額550円/税込)には3日間の無料体験が付属しており、安心して利用を開始できます。

フォトギャラリー作成画面

複数の写真を閲覧できるスライド式ギャラリー

メモリアルボード(標準デザイン)

