環境に配慮した原材料を活かしたステージ衣装！OWV 5th Anniversary LIVE

グローブライドは、吉本興業に所属するダンス&ボーカルボーイズグループ「OWV(オウブ)」のライブイベント「OWV 5th Anniversary LIVE」開催にあたり、DAIWAが独自に企画したリサイクル素材を用い、ステージ衣装を制作。

軽さや動きやすさを重視しながらも、デザインはメンバー4人がそれぞれ考案し、個性あふれるステージ衣装となりました。

■デザインとマテリアルに関して

このステージ衣装は、「OWV」が取り組む今後の活動でも着用すること、また良質なシルクを織り込んだマテリアルの魅力を最大限に活かすことを考慮し、よりフォーマルなセットアップとしました。

DAIWAが独自に企画したリサイクルマテリアルのステージ衣装は、緯糸に使用済み漁網を再生原料としたリサイクルナイロンを、経糸には良質な生糸の生産地である群馬県富岡産のシルクを使用しました。

上質な天然素材であるシルクは、化学薬品や水の使用量が少ないといった利点から、綿や合成繊維と比較しても環境負荷が低く、サステナブルな素材として注目されています。

そのシルクとリサイクルナイロンを交織することにより、環境に配慮しながらもソフトな質感と光沢感ある生地に仕上がっています。

