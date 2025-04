9人組グローバルグループ・&TEAMが、23日にリリースする3rdシングル「Go in Blind (月狼)」のミュージックビデオを21日に公開した。同作は、“春夏秋冬”の全季節を経てひとつとなった9人の新章を告げる作品で、グループのアイデンティティである“Wolf DNA”を軸に、誰も踏み込めない領域へと挑む姿勢を描いている。ミュージックビデオは赤い月に向かって吠えるオオカミのシーンから幕を開け、白い衣装をまとったメンバーたちが力強く意思を示すように登場。渦巻く赤空の下でオオカミに姿を変える場面や、砂漠に出現する巨大な砂のオオカミなど、CGを駆使した幻想的な演出が目を引く。砂漠を目隠しのまま突き進む場面や、一糸乱れぬパフォーマンスを繰り広げるシーンでは、&TEAMならではの結束力と自信が表現されている。

MVのラストには「The Witch of Yerasah DARK MOON with &TEAM」のロゴが映し出され、HYBEのオリジナルストーリーとのコラボレーションが始まることを示唆する形で締めくくられている。同曲は、14日に公開されたパフォーマンスミュージックビデオでも話題を呼び、“目を隠す”振付がSNSを中心に注目を集めていた。また、シングルの全貌も明らかにされ、表題曲のほか「Run Wild」「オオカミ系男子」「Extraordinary day」、および「Go in Blind (月狼)」「Run Wild」の韓国語バージョンを含む全6曲が収録されることがわかった。「Run Wild」はディスコポップ調の楽曲で、自由に生きようとする若者の衝動を描く。「L.I.V.E. free! Run Run wild!」と力強く叫ぶ歌詞が印象的だ。ROSE & Bruno Marsの「APT.」などヒット曲を手掛けてきたプロデューサー・Cirkutら世界的ヒットメーカーが参加している。「オオカミ系男子」は、“ツンデレ”なラブソング。クールに見えて一途に想いを寄せる少年像を、ファンキーなビートとポップなサウンドで描いている。制作にはSoma Genda、A.G.O、そして乃紫(noa)も作詞で参加しており、緻密な音楽性と独自の世界観が融合した1曲に仕上がった。&TEAMは2024年、春夏秋冬をテーマに4作品をリリースし、韓国語バージョンやタイアップ楽曲も含め計22曲を発表。2ndアルバム『雪明かり (Yukiakari)』は出荷数68万枚超を記録し、「第39回日本ゴールドディスク大賞」では「ベスト5アルバム(邦楽)」を受賞するなど飛躍の1年となった。さらに、5月からは自身初のアジアツアーを開催。国内(愛知、東京、兵庫、福岡)に加え、ジャカルタ、ソウル、台北、バンコク、香港のアジア9都市を巡る大規模ツアーとなる。また、発売日となる23日には、『&TEAM 3rd SINGLE SHOWCASE「Go in Blind (月狼)」』を開催し、フ新作のパフォーマンスを初披露する予定だ。