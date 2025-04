ゴールデンウィークに合わせて、スシローではお得なネタが登場する「スシローGW得ネタ祭」を開催。

第1弾は、「大とろ」や「大切りサーモン1貫」がお得な価格で楽しめます!

スシロー「GW得ネタ祭 第1弾」

期間:2025年4月23日(水)〜

ゴールデンウィークにあわせて2025年4月23日より、お得ネタが登場する「スシローGW得ネタ祭」を、全国のスシローにて開催。

第1弾の目玉商品には、毎回好評の「大とろ」と店内で切りつけしている「大切りサーモン1貫」が、税込120円〜のお得な価格で登場します☆

脂のりの良い「大とろ」は、口の中でとろける脂の旨みが楽しめ、食べ応えのある「大切りサーモン1貫」は旨みと程よい脂がたまらない美味しさ。

贅沢なネタをおに楽しめる機会です!

大とろ

販売期間:2025年4月23日(水)〜4月29日(火・祝)

価格:120円(税込)〜

販売予定総数:219万食

※但し販売予定総数が完売次第終了

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります

「スシローGW得ネタ祭」でお得に楽しめる「大とろ」は、脂のりの良さが魅力。

口の中でとろけだす脂を楽しめるネタです☆

大切りサーモン1貫

販売期間:2025年4月23日(水)〜5月11日(日)

価格:120円(税込)〜

販売予定総数:323万食

※但し販売予定総数が完売次第終了

大切りで食べ応えのある「大切りサーモン1貫」も「スシローGW得ネタ祭第1弾」の目玉。

旨みと程よい脂を堪能できる一貫です!

いか3貫盛り

販売期間:2025年4月23日(水)〜5月11日(日)

価格:260円(税込)〜

盛り合わせ内容:ミニこういか姿炙り、漬けいか耳、紋甲いか

販売予定総数:53万食

※但し販売予定総数が完売次第終了

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります

※お持ち帰り対象外

大とろやサーモンのほかにも、お得なメニューが登場。

「いか3貫盛り」は、イカを使った3つのメニューを、一皿で食べ比べできるお寿司です。

炙ることで香ばしい「ミニこういか姿炙り」と、醤油ベースの甘辛い味としっかりした弾力が味わえる「漬けいか耳」、ねっとりした甘みの「紋甲いか」がセットになっています!

あわび1貫

販売期間:2025年4月23日(水)〜5月25日(日)

価格:120円(税込)〜

販売予定総数:243万食

※但し販売予定総数が完売次第終了

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります

高級食材のあわびも「GW得ネタ祭 第1弾」に登場。

コリコリ食感と磯の香りがたまらない、贅沢な一皿です☆

山盛りサラダ軍艦

販売期間:2025年4月23日(水)〜5月11日(日)

価格:120円(税込)〜

盛り合わせ内容:コーン、ツナサラダ、かに風サラダ、数の子バラコ

販売予定総数:94万食

※但し販売予定総数が完売次第終了

※お持ち帰り対象外

定番の軍艦ネタ3種(コーン・ツナサラダ・カニ風サラダ)を“、山盛り”にしたお得な軍艦も特別価格で登場します。

ツナサラダとコクのあるマヨソースで和えたコーン、カニ風サラダはまさに三位一体。

食べ応え抜群のネタを楽しめます!

大とろや大切りサーモンのほか、アワビやイカの食べ比べをお得に楽しめる。

スシローの「GW得ネタ祭 第1弾」は、2025年4月23日より開催です!

※店舗によって価格が異なります

※「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では取扱がありません

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りを実施していません

※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できます

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

※お持ち帰り注文の場合は、商品本体価格に容器代が含まれます

※一部商品のお持ち帰り注文は、当日予約のみとなっている場合があります

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります

※写真はイメージです

