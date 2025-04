新色はベージュ！ユアサプライムス「温度センサー搭載DCリビング扇風機」

ユアサプライムスは、温度センサーを搭載し、2024年には雑誌の高コスパ扇風機第1位に選ばれた「温度センサー搭載DCリビング扇風機」の新色ベージュを2025年4月下旬より順次、全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムスが運営するインターネット家電通販サイト「ユアサプライムス.com」他ショッピングサイト等にて販売を開始します。

ユアサプライムス「温度センサー搭載DCリビング扇風機」

型番 :YGT-DH3455GFR(C)

カラー :ベージュ

サイズ :W36×D35×H67.5〜87cm

電源コード長 :約1.6m

重量 :約2.8kg

電源 :AC100V 50/60Hz

消費電力(50/60Hz):18/18W

機能等 :温度センサー、風量12段階、8時間切タイマー、

8時間入タイマー、リズム風、おやすみ風、

表示部消灯機能、切り忘れ防止8時間自動オフタイマー

生産国 :中国

希望小売価格 :9,980円(税込)

JAN :4979966573490

発売日 :2025年4月下旬発売

※電気代の目安:最大消費電力で1日8時間使用した場合の1か月(30日)分の金額。

2024年7月1日現在の電力料金目安単価1kWh=31円で計算しています。

■特徴

・就寝時にも運転音が気になりにくい静音設計のDCリビング扇風機

・温度センサーが室温に応じて風量を調整

・リモコンでデジタル表示部と表示ランプを消灯できる

・12段階まで細かく風量を調整できる

・晋遊舎の家電専門雑誌『家電批評 2024年7月号』において、1万円以下の扇風機の第1位を受賞

・前年発売の同タイプ機種(YGT-DH3455FFR)と比較し80%の消費電力にスペックアップ

・前年発売のホワイト、ブラックのラインナップにニュアンスカラーのベージュを追加

■7枚羽根と12段階の風量設定で肌当たりの良いやわらかな微風

DCモーターを搭載した本製品はより細かい風量制御が可能なため、自然な風に近い穏やかな極弱い微風から強風まで、より好みに合わせた12段階に風量を調整できます。

また、一般的な扇風機より羽根の枚数を増やした7枚羽根が、エアコンで冷えた空気をより広範囲にふんわりと運びます。

DCモーターはACモーターと比べて消費電力も小さく、節電効果が期待できます。

この製品はより性能を高め、前年発売の同タイプ機種(YGT-DH3455FFR)と比較し80%まで消費電力を削減した18Wで、1か月毎日8時間使用しても電気代をわずか134円弱(※)に抑えられる、更にコスパの高い扇風機になりました。

■温度センサー

温度センサーはお好みの体感時に設定すると、その室温の時の温度と風量を記憶し、室温が1度上がると風量を1段階強くし、室温が1℃下がると風量を1段弱くして常に快適を保つ機能です。

例えばエアコンと併用時、エアコンで部屋が冷えすぎると風量を弱めて体に当たる風を弱く、エアコンが運転を弱めている間に室温が上がった際には風を強くします。

温度が不快になったときに毎回風量調整の操作をせずに済むため、手間を省くとともに、かくれ熱中症の予防にもなります。

温度センサーが室温に応じて風量を調整

■家電専門雑誌の企画において、1万円以下の扇風機の第1位を受賞

本製品は低価格でありながら、風当たりがよく静音性にも優れた使い勝手のよい扇風機として、晋遊舎の家電専門雑誌『家電批評 2024年7月号』において上半期のベストバイ「1万円以下」扇風機に選ばれました。

風量1〜4での運転は就寝時に運転音が気になりにくく、おやすみの時に徐々に風量を弱めて2時間後に運転を停止する「おやすみ風モード」と入タイマーを併用すると、気温の下がる夜中にエアコンによる冷えすぎを防止、朝方お好みのタイミングで扇風機が運転を再開し、快適な睡眠導入と睡眠の質を上げることができます。

風当たりがよく静音性にも優れている

就寝時にも運転音が気になりにくい静音設計

ベージュは発売中のホワイト、ブラックに続く新色として、4月下旬より同社ネットショップ「ユアサプライムス.com」での直販の他、インターネット家電ショッピングサイト、ホームセンター、全国の家電量販店で順次販売予定です。

