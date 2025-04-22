¡È¥×¥í¿ý»Î¡ÉÃæÅÄ²ÖÆà¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡Ö°µÅÝÅªÈþÇò¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ã¡×
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥×¥í¿ý»Î¤ÎÃæÅÄ²ÖÆà¡Ê30¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î¡Ø·î´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸¤Î¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿§ÇòÈþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¡ª¡×¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤¹¤ëÃæÅÄ²ÖÆà
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¼Ì¿¿½¸¤ÎÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ø¥ë¥·¡¼¤á¤Ê¤ª¼Ì¿¿2Ëç¥Á¥é¸«¤»¡×¡Ö¼Ì¿¿½¸¤ÎÊý¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥«¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥ì¥¢¤ÊÆÃÅµ²ñ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·Çã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÍ½Äê¤Ê¤éÃêÁª»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Á¡×¤È¡¢ÆÃÅµ²ñ»²²Ã¤òÂ¥¤¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÈ¯¿®¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¡£ºÇ¶áË¬¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¿Çö¤¤¥ª¥ì¥ªÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¡ÖÂçÎÌ¤ÎÌô²Û¤âÇã¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö4ËçÌÜÁ´ÉôÌô²Û¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°µÅÝÅªÈþÇò¤À¤Ê¤¡¡×¡ÖÇòÈ©¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£¡¼åºÎï¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ã¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿§ÇòÈþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¡ª¡×¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤¹¤ëÃæÅÄ²ÖÆà
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¼Ì¿¿½¸¤ÎÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ø¥ë¥·¡¼¤á¤Ê¤ª¼Ì¿¿2Ëç¥Á¥é¸«¤»¡×¡Ö¼Ì¿¿½¸¤ÎÊý¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥«¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥ì¥¢¤ÊÆÃÅµ²ñ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·Çã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÍ½Äê¤Ê¤éÃêÁª»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Á¡×¤È¡¢ÆÃÅµ²ñ»²²Ã¤òÂ¥¤¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÈ¯¿®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°µÅÝÅªÈþÇò¤À¤Ê¤¡¡×¡ÖÇòÈ©¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£¡¼åºÎï¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ã¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£