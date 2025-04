「富士本栖湖リゾート」では、「富士芝桜まつり」の開催に合わせて、首都圏最大級のイギリス式庭園「ピーターラビット イングリッシュガーデン」が2025年度の営業を開始!

「ピーターラビット イングリッシュガーデン」は、イギリス湖水地方が舞台の絵本『ピーターラビットのおはなし』をテーマとしたイギリス式庭園です。

イギリス人ガーデンデザイナー、マーク・チャップマン氏がデザインを監修し、春から初冬にかけて約300種類の草木や花々を楽めます。

富士本栖湖リゾート「ピーターラビット イングリッシュガーデン」

開催期間:2025年4月12日(土)〜11月24日(月・祝)予定

※5月26日(月)〜5月30日(金)はクローズ。

※開花状況により変動あり。

※営業時間・入園料については、春季は「富士芝桜まつり」、秋季は「虹の花まつり」に準じます。

それ以外の期間は、無料で入園可能です。

<春季「富士芝桜まつり」営業情報>

開催期間:2025年4月12日(土)〜5月25日(日)

営業時間:8時〜16時 ※時期により変動

入園料:

大人(中学生以上)1,000〜1,300円 ※時期により変動

小人(3歳以上)500〜700円

会場:富士本栖湖リゾート(山梨県南都留郡富士河口湖町本栖212)

交通

車/中央自動車道河口湖ICから国道139号経由約25分

東名高速道路富士IC・新東名高速道路新富士ICから約50分

バス/新宿駅(バスタ新宿)より直通高速バスで約2時間25分

富士急行線河口湖駅より会場行きバスで約40分

JR新富士駅より会場行きバスで約75分

電車/JR中央本線大月駅で富士急行線に乗り換え河口湖駅下車、会場行きバス乗り換え

駐車場:約1,500台

(普通車500円〜1,000円/1台、大型車2,000円/1台、バイク500円/1台)

「富士本栖湖リゾート」では、2025年4月12日(土)から、「富士芝桜まつり」の開催に合わせて、首都圏最大級のイギリス式庭園「ピーターラビット イングリッシュガーデン」が営業を開始しました。

また、絵本シリーズの“おはなしのかけら”を散りばめた屋外ギャラリー「ピーターラビット ストーリートレイル」では、キャラクターたちのフォトスポットを探しながら絵本の世界に入り込む感覚を味わえます。

2025年は新たに「ピーターラビット 」やこねこのトムの「ねんねこロール」のフォトスポットも登場☆

ショップでは、山梨県の名産である桃やぶどうを持ったピーターラビットの可愛いキーホルダー等のグッズを販売中です。

また、併設のカフェでは、ピーターラビットの絵本をモチーフとした「ブルームパイ」や「マグレガーおじさんのとれたて野菜のブーケサラダ」などのオリジナルメニューを楽しめます。

首都圏最大級のイギリス式庭園

イングリッシュガーデンのデザイン監修はイギリス人ガーデンデザイナーのマーク・チャップマンが手掛けました。

春から初冬にかけて約300種類の草木や花々が咲き誇ります。

4月〜5月は、大輪の濃いブルーの花をたくさん咲かせる「プルモナリア ‘ブルー エンサイン’」や、ライトピンクの美しい花を咲かせたあとに赤い実をつける「桃花イチゴ」、花穂が富士山の形に似ていることから「ふじさんアジサイ」と呼ばれる山梨県産のアジサイなどの草花を鑑賞出来ます。

庭園内の代表的な約100種類の草花に添えられた「花名板」のQRコードから品種や開花時期、お花の特徴、花言葉などの詳細情報を見ながら楽しめます。

庭園内の植物情報が書かれている「ガーデンマップ」と合わせて散策するのもおすすめ☆

また園内には、富士山とピーターを一緒に撮影することができるフォトスポットをはじめ、キャラクターたちとの記念撮影が楽しめます。

新フォトスポット

庭園内には、2種類のフォトスポットが新たに登場☆

季節ごとに変わるお花を乗せた「ピーターラビット」と絵本シリーズの中でも人気のある「こねこのトム」が登場します。

(4月下旬設置予定)

※イメージ

富士芝桜まつり×ピーターラビット ARフォト

イングリッシュガーデンに隣接している「富士芝桜まつり」では、芝桜×ピーターラビット が楽しめるARフォトが登場します。

ゆったり展望デッキ

利用料金:2名3,600円/3名5,100円/4名6,000円/5名7,000円/6名8,400円

※最大6名まで利用可

ランチバスケット料金:上記利用料金+2名3,600円〜 ※2名から承ります ※前日までの要予約

「富士芝桜まつり」と「ピーターラビット イングリッシュガーデン」を一望しながらくつろぐことができる「ゆったり展望デッキ」が2025年新たにオープン。

1日8組限定の90分制貸切利用となります。

オプションでランチバスケット(※要予約)も追加でき、より贅沢な時間を過ごせます。

ショップ

ピーターラビット イングリッシュガーデンオリジナルの「ぬいぐるみ」や、ティータイムにぴったりなティーストレーナー付きマグカップなどが販売中です。

さらに、山梨の伝統工芸品「甲州印伝」にオリジナル絵柄をあしらった商品や、山梨の名産である桃やぶどうを持ったピーターラビットが可愛い「フレークキーホルダー」などここでしか買えない商品も販売中。

カフェ

庭園に併設したカフェでは、絵本に出てくるパイとデイジーのお花をモチーフにした「ブルームパイ」をはじめ、色とりどりの野菜やスモークサーモンを花束のように盛りつけた「マグレガーおじさんのとれたて野菜のブーケサラダ」、ローストビーフと富士山型のライスを盛りつけた「彩りローストビーフプレート」などのオリジナルメニューを提供。

また、サクサク食感のシュークリームやパンなどのテイクアウトメニューも楽しめます。

絵本<ピーターラビット >を体感するギャラリー、庭園と富士山を一望できるガーデンタワー

ショップ内にあるギャラリーでは、『ピーターラビットのおはなし』をはじめ、『赤りすナトキンのおはなし』や『かえるのジェレミーのおはなし』といった5つのおはなしをテーマに、絵本の世界に入り込んだかのような体験ができます。

また、高さ約8mのガーデンタワーは、庭園越しに富士山を見渡すことができる絶景スポットで、タワー内部の壁面にはピーターをはじめとしたさまざまなキャラクターフレームが飾り付けられています。

「富士芝桜まつり」と合わせて楽しみたい☆

イギリス湖水地方が舞台の絵本『ピーターラビットのおはなし』テーマの「ピーターラビット イングリッシュガーデン」は、富士本栖湖リゾートにて開催中です。

SNS映えスポット&グルメも!富士本栖湖リゾート「富士芝桜まつり2025」 SNS映えスポット&グルメも!富士本栖湖リゾート「富士芝桜まつり2025」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 季節ごとに変わるお花のフォトスポットも!富士本栖湖リゾート「ピーターラビット™ イングリッシュガーデン」 appeared first on Dtimes.