ロイヤル・ハントが7年ぶりとなる来日公演を果たした。前回の2018年以降、コンセプトアルバムである『Dystopia』(2020年)、『Dystopia Part II』(2022年)をリリースしていたが、アルバムリリース時の来日公演は叶わず、今回急遽の嬉しい知らせとなった。ロイヤル・ハントはメロディックでクラシカルなエッセンスと様式美な流れを持ち、1990年代に大ブレイク、未だ日本でも根強い人気を博している。今回の緊急来日ではセットリストの予測も難しく、またメンバーはキーボードのアンドレ・アンダーセン、ヨナス・ラーセン(G)、アンドレアス・パスマーク(B)に加えて、過去メンバーでもあったシンガーにマーク・ボールズとアラン・ソーレンセン(Dr)を迎えたスペシャルラインナップでのステージとなった。

< Royal Hunt 〜 Reviving the Chapter Japan Tour 2025〜>



2025.4.8 Shibuya WWW1.The Awakening2.River of Pain3.Tearing Down the World4.Message to God5.Long Way Home6.Time Will Tell7.Silent Scream8.It's Over〜Encore1〜9.Martial Arts10.Half Past Loneliness11.The Art of Dying12.One Minute Left to Live13.Flight〜Encore2〜14.A Life to Die For