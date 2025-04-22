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¼èºà¡¦Ê¸¡ýSweeet Rock / Aki
¼Ì¿¿¡ýYuki Kuroyanagi
¡ã Royal Hunt ¡Á Reviving the Chapter Japan Tour 2025¡Á¡ä
1.The Awakening
2.River of Pain
3.Tearing Down the World
4.Message to God
5.Long Way Home
6.Time Will Tell
7.Silent Scream
8.It's Over
¡ÁEncore1¡Á
9.Martial Arts
10.Half Past Loneliness
11.The Art of Dying
12.One Minute Left to Live
13.Flight
¡ÁEncore2¡Á
14.A Life to Die For