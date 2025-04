Blueskyに「認証済みアカウントに青色のチェックを付与する機能」が追加されました。また、Bluesky運営チームだけでなく「厳選された独立機関」もアカウントの検証作業を実施できるようになっています。A New Form of Verification on Bluesky - BlueskyBluesky運営チームの公式アカウントの1つである「Bluesky Safety(@safety.bsky.app)」を確認すると、プロフィール欄や投稿内のユーザー名の右側に青色のチェックマークが表示されています。

詳細を確認するために青色のチェックマークをクリック。すると、Bluesky公式アカウントの「Bluesky(@bsky.app)」によって検証されたという説明が表示されました。他のアカウントを検証して青色のチェックマークを付与できる「信頼されたベリファイア」には、波線で囲まれた青色のチェックマークが付与されます。「信頼されたベリファイア」はBluesky公式アカウントだけでなく、Bluesky運営チームが厳選した独立機関も「信頼されたベリファイア」に認定されます。例えば、記事作成時点ではニューヨーク・タイムズの公式アカウント「The New York Times(@nytimes.com)」が「信頼されたベリファイア」に認定されています。ニューヨーク・タイムズの記者であるケイト・コンガー氏のアカウント「kate conger(@kateconger.com)」にも青色のチェックマークが付いていました。詳細を確認するためにチェックマークをクリック。すると、「ニューヨーク・タイムズによって検証された」という説明が表示されました。独立機関によって検証されたアカウントは、Bluesky運営チームが二重チェックを実施しているそうです。