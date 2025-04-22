TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

ºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¤Î³Ø½¬½Î¤ÎÉßÃÏ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢48ºÐ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢»àË´¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤Ê¤É¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÃË¤ÎÈÈ¹Ô¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½»½ê¡¦¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÀ¾Â¼ÂçÊåÍÆµ¿¼Ô¡Ê48¡Ë¤Ç¡¢¤­¤Î¤¦Ìë¡¢Áð²Ã»Ô¸¶Ä®¤Î³Ø½¬½Î¤ÎÉßÃÏ¤ËÌµÃÇ¤Ç¿¯Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À¾Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÁ´Íç¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤º¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î»ö·ï¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢À¾Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤Î¼Ö¤¬¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÎÐ¶è¤Ç¥Ð¥¤¥¯2Âæ¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç¾×ÆÍ¤·¤ÆÆ¨Áö¡¢40Âå¤ÎÃËÀ­1¿Í¤¬¤±¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯40Âå¤ÎÃËÀ­1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸å¡¢À¾Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤Ï¡¢Àî¸ý»ÔÆâ¤Ç¼ÖÆ±»Î¤Î»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÁê¼ê¤Î¼Ö¤òÃ¥¤Ã¤ÆÁö¤êµî¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¾èµÒ¤¬¾è¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤òÃ¥¤¤¡¢³Ø½¬½Î¤ÎÊý¤ØÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£