「富士本栖湖リゾート」では、関東最大級となる約50万株の芝桜の祭典「富士芝桜まつり」を開催中。

「富士芝桜まつり」は、残雪の美しい富士山と芝桜の絶景が楽しめる富士山麓の春の風物詩で、2025年のテーマは「瞬間、春色トクン。」。

一瞬で心が春色にときめくような絶景を楽しめます☆

富士本栖湖リゾート「富士芝桜まつり2025」

開催期間:2025年4月12日(土)〜 5月25日(日)計44日間

※開花状況により変動あり。期間中無休。

営業時間:8時〜16時 ※時期により変動。

入園料:

大人(中学生以上)1,000〜1,300円 ※時期により変動。

小人(3歳以上)500〜700円

会場:富士本栖湖リゾート(山梨県南都留郡富士河口湖町本栖212)

交通:車/中央自動車道河口湖ICから国道139号経由約25分

東名高速道路富士IC・新東名高速道路新富士ICから約50分

バス/新宿駅(バスタ新宿)より直通高速バスで約2時間25分

富士急行線河口湖駅より会場行きバスで約40分

JR新富士駅より会場行きバスで約75分

電車/JR中央本線大月駅で富士急行線に乗り換え河口湖駅下車、会場行きバス乗り換え

駐車場:約1,500台

(普通車500〜1,000円/1台、大型車2,000円/1台、バイク500円/1台)

「富士本栖湖リゾート」では、関東最大級となる約50万株の芝桜の祭典「富士芝桜まつり」が、4月12日(土)より開幕しました。

2025年は、「恋するハートのベンチ」や「Mt.FUJI オブジェ」のフォトスポットが新たに加わりました。

昨年2024年人気を集めた「ピンクの海を旅する小舟」は完全リニューアルし、「幸せの黄色い扉」と合わせて「SNS映えスポット」として、一面ピンクのフォトジェニックな世界観を撮影出来ます。

さらに、2025年はワンちゃんの入場規制を緩和し、平日にはリードでの入場が可能(※混雑時は除外)となり、芝桜をバックに撮影できるワンちゃんフォトスポットも登場☆

会場では、富士山の溶岩をイメージした「富士山溶岩からあげ」や桔梗信玄餅をトッピングした「桔梗信玄餅ソフト」などのテイクアウトグルメも楽しめます。

「富士本栖湖リゾート」では、「ピーターラビット イングリッシュガーデン」も開催中です。

フォトスポット

※イメージ

「恋するハートのベンチ」「Mt.FUJI オブジェ」「ピンクの海を旅する小舟」、などの富士山と芝桜を背景に、フォトジェニックな写真が撮影できます。

さらに2025年は「ピーターラビット イングリッシュガーデン」内にも季節ごとにお花が変わる可愛いフォトスポットが新登場予定(4月下旬)です。

季節ごとに変わるお花のフォトスポットも!富士本栖湖リゾート「ピーターラビット イングリッシュガーデン」 季節ごとに変わるお花のフォトスポットも!富士本栖湖リゾート「ピーターラビットイングリッシュガーデン」 続きを見る

ワンちゃん入場規制緩和とワンちゃんフォトスポット

2025年より、ワンちゃんの入場規制を緩和。

平日限定でリードでの入場が出来ます(※GW・混雑時は除外)。

更に芝桜をバックに撮影ができる、ワンちゃんフォトスポットも設置され、愛犬と共に富士芝桜まつりを存分に楽しめます。

・入場対象

体高50cm以下の中・小型犬のみ。

・注意事項

ペットケージ又はペットカート、ペットスリング(抱っこ紐)での利用。

平日はリードでの入場可。

※除外期間:GW(4/26〜5/11)および園内混雑時

アートカード配布

配布場所:チケット売り場横

芝桜の絶景を切り抜くアートカードを園内で無料配布☆

富士芝桜まつり会場の全てがフォトスポットに早変わりします。

グルメ

外はサクッ、中からとろーりチーズがたまらない熱々の「チーズメンチカツ」を味わえるテイクアウト店舗のほか、会場内にはキッチンカーが多数出店☆

富士山の溶岩をイメージした真っ黒い「富士山溶岩からあげ」や桔梗信玄餅をトッピングした「桔梗信玄餅ソフト」、ハチミツをふんだんに使った富士山型のベビーカステラ「フジヤマハニーカステラ」 など、散策しながらグルメを楽しめます。

お土産

会場内のショップでは、毎年一番人気の「富士芝桜限定桔梗信玄餅」や「FUJIYAMA COOKIE富士山缶 2025春」など、お土産にぴったりなオリジナル商品を販売中です。

富士芝桜の絶景を描いたステンドガラス風のブックマーカーも限定販売☆

お得なWEB前売りチケット・交通セットチケット情報

チケット売り場に並ばず、専用入園口からスムーズに入園できる、WEB前売りチケットを販売します。

富士急トラベルでは「しばチケ」といった入園券単体をはじめ、入園券と各種バスチケットとのお得なセット券も用意。

<チケット売り場に並ばず入園できる、最大100 円お得な前売り入園券>

大人900円〜1,200円(通常料金より100円割引)

小人400円〜600円 (通常料金より100円割引)

(前日までの購入で割引料金適用)

<しばチケ【入園券+交通セット券】路線バス「富士芝桜ライナー」セット>

河口湖駅または新富士・富士宮駅を発着する路線バス「富士芝桜ライナー」がセットになったチケット。

大月発着の富士急行乗車券がセットになったチケットも。

<しばチケ【入園券+交通セット券】高速バスセット>

新宿、東京などの主要駅を発着する高速バスと富士芝桜ライナーがセットになったチケット発着駅:新宿・東京・渋谷・二子玉川・横浜・藤沢・日吉・センター北・たまプラーザ

<しばチケ 入園券付き会場直通ツアーバス>

新宿、新横浜、上野→銀座経由→新宿経由を発着の直通ツアーバス

※全席事前予約制

富士山と芝桜の絶景が楽しめる☆

関東最大級となる約50万株の芝桜の祭典「富士芝桜まつり」は富士本栖湖リゾートにて開催中です。

