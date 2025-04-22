42ºÐ¡¦·§ÅÄÍË»Ò¡ÈÌµ½¤Àµ¥Ü¥Ç¥£¡É¤ò°Õ¼±¡¡¥°¥é¥Ó¥¢Îò24Ç¯¡ÄÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÈþ³Ø
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·§ÅÄÍË»Ò¡Ê42¡Ë¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ØABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È77ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¤¥á¡¼¥¸DVD¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Âè°ìÀþ¤ÇÄ¹Ç¯³èÌö¤Ç¤¤ëÈë·í¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÄ¶Èþ¥Ü¥Ç¥£¡ª¡×·§ÅÄÍË»Ò¤Î77ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¤¥á¡¼¥¸DVD
¡¡·§ÅÄ¤ÎDVD¤¬Ä¹Ç¯Çä¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢77ºîÌÜ¤ÎÈ¯Çä¥á¡¼¥«¡¼Ã´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÀÎ¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Î·§ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Ý¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆÊ¢¶Ú¤¬¥Ð¥¥Ð¥¡£¤½¤ó¤Ê°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤¬Çã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£ÀÎ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤âË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È²òÀâ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°ºî76ºîÌÜ¤Î»£±Æ´ÆÆÄ¤Ç¡¢1000¿Í°Ê¾å¤Î¥¤¥á¡¼¥¸DVD¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¿ÅÄÃæ¿Î´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·§ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤³¤¦»£¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤·¡¢¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ì¤ÐNG¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï»£¤ê¤ä¤¹¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î1¿Í¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢·§ÅÄ¤Î¡Ö¥ï¥ó¥«¥Ã¥È»£±Æ¤Ø¤Î°Õ¼±¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡ÖÎ©¤Á¥Ý¡¼¥º¤Ç¤Î»£±ÆÃæ¤ËÈà½÷¤¬¡ÈºÂ¤ê¤¿¤¤¡É¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡ØºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢ÆÍÁ³²¿¤«¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤ÇÈà½÷¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¸å¤í¤ò¸þ¤¡¢¸ý¸µ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÇåºÎï¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ö¤ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÀ¼¤Ë¡¢·§ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤Ç¿Ê¤á¤¿Êý¤¬ÊÔ½¸¤¹¤ë¤È¤¤Ë¥é¥¯¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¶»¸µ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¤½¤³¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤é¡¢¤ª¿¬¤òÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡ØÈ±¤ÎÌÓ¤òÄ¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤«¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡×¤È»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·§ÅÄ¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÈþ³Ø¤òÈäÏª¡£¡ÖDVD¤Ï120Ê¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÁ´Éô½¤Àµ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÉÔ²ÄÇ½¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢½¤Àµ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥«¥é¥À¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£42ºÐ¤Ê¤Î¤ÇÁé¤»¤¹¤®¤Æ¤âÉÏÁê¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢ÂÀ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¤â¥À¥á¤À¤«¤é¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤¤¤°¤é¤¤¤Î¥Ù¥¹¥È¤ÊÂÎ·¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡ÈÌµ½¤Àµ¥Ü¥Ç¥£¡É¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·§ÅÄ¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢À¸³è24Ç¯´Ö¡¢»ä¤ÏÏª½Ð¤Î¶ñ¹ç¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£77ºîÉÊ¤â½Ð¤¹¤È¡¢¡ØÁ°ºî¤è¤êÇä¤ê¾å¤²¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¤«¤é²á·ã¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥À¥á¤Ê¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¥»¥¯¥·¡¼¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤Î¿åÃå¤òÃå¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÏÓ¤Ç±£¤·¤¿¤é¡Ø¤¨¡ªÃ¦¤¤¤Ç¤ë¡©¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¤È¤«¡×¤È¡¢º£¤â¤Ê¤ªÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤ë¤È¡¢ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤È°ì½ï¤ä¤ó¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÄ¶Èþ¥Ü¥Ç¥£¡ª¡×·§ÅÄÍË»Ò¤Î77ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¤¥á¡¼¥¸DVD
¡¡·§ÅÄ¤ÎDVD¤¬Ä¹Ç¯Çä¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢77ºîÌÜ¤ÎÈ¯Çä¥á¡¼¥«¡¼Ã´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÀÎ¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Î·§ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Ý¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆÊ¢¶Ú¤¬¥Ð¥¥Ð¥¡£¤½¤ó¤Ê°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤¬Çã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£ÀÎ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤âË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È²òÀâ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢·§ÅÄ¤Î¡Ö¥ï¥ó¥«¥Ã¥È»£±Æ¤Ø¤Î°Õ¼±¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡ÖÎ©¤Á¥Ý¡¼¥º¤Ç¤Î»£±ÆÃæ¤ËÈà½÷¤¬¡ÈºÂ¤ê¤¿¤¤¡É¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡ØºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢ÆÍÁ³²¿¤«¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤ÇÈà½÷¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¸å¤í¤ò¸þ¤¡¢¸ý¸µ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÇåºÎï¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ö¤ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÀ¼¤Ë¡¢·§ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤Ç¿Ê¤á¤¿Êý¤¬ÊÔ½¸¤¹¤ë¤È¤¤Ë¥é¥¯¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¶»¸µ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¤½¤³¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤é¡¢¤ª¿¬¤òÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡ØÈ±¤ÎÌÓ¤òÄ¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤«¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡×¤È»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·§ÅÄ¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÈþ³Ø¤òÈäÏª¡£¡ÖDVD¤Ï120Ê¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÁ´Éô½¤Àµ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÉÔ²ÄÇ½¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢½¤Àµ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥«¥é¥À¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£42ºÐ¤Ê¤Î¤ÇÁé¤»¤¹¤®¤Æ¤âÉÏÁê¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢ÂÀ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¤â¥À¥á¤À¤«¤é¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤¤¤°¤é¤¤¤Î¥Ù¥¹¥È¤ÊÂÎ·¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡ÈÌµ½¤Àµ¥Ü¥Ç¥£¡É¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·§ÅÄ¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢À¸³è24Ç¯´Ö¡¢»ä¤ÏÏª½Ð¤Î¶ñ¹ç¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£77ºîÉÊ¤â½Ð¤¹¤È¡¢¡ØÁ°ºî¤è¤êÇä¤ê¾å¤²¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¤«¤é²á·ã¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥À¥á¤Ê¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¥»¥¯¥·¡¼¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤Î¿åÃå¤òÃå¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÏÓ¤Ç±£¤·¤¿¤é¡Ø¤¨¡ªÃ¦¤¤¤Ç¤ë¡©¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¤È¤«¡×¤È¡¢º£¤â¤Ê¤ªÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤ë¤È¡¢ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤È°ì½ï¤ä¤ó¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£