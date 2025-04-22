¾®ÅèÍÛºÚ¤Î37ºÐÃÂÀ¸Æü¤Ë¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦ ¤é¤Ö¡×¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁ´Á³¸«¤¨¤Ê¤¤¡Á¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê37¡Ë¤Î´î¤Ó¤ÎÊó¹ð¤Ë¸µAKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¼Ì¿¿½¸¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2024Ç¯10·î¤ËÌó9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¾®Åè¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢¶»¸µ¤¢¤é¤ï¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤ä¿åÃå»Ñ¤Ê¤É¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£4·î19Æü¤Ï¡¢
¡Öº£Ç¯¤â¡ªÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¹¹¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡¡¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª¡ª¡×
¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë37ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÊúÉé¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¾®Åè¤ÈÆ±¤¸AKB48¤Î°ì´üÀ¸¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê34¡Ë¤¬¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦ ¤é¤Ö¡×¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢»Ø¸¶è½Çµ¡Ê32¡Ë¤ä¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡Ê39¡Ë¤é¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤Ç½ËÊ¡¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö37ºÐ¤ËÁ´Á³¸«¤¨¤Ê¤¤¡Á¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê1Ç¯¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë