「Just say the word.」の意味は？「ただ言葉を言ってね」ってどういうこと？

正解は「いつでも言ってね、遠慮なく言ってね」でした!

相手が困った状況に陥っているときに使える言葉。

直訳すると意味が通じませんが、会話で使える便利なフレーズです。

「If there's anything you need, just say the word. 」

(必要なことがあれば、遠慮なく言ってね)