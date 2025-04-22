µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÂÇ¤Ç¥¢¥Ôー¥ë¡ªÀô¸ýÍ§ÂÁ¤È¤Îµð¿ÍÍ··â¥¹¥¿¥á¥óÁè¤¤¤òÀ©¤¹¤Ù¤¯ÂÇ·â¤ÎÄ´»Ò¤òÀ°¤¨¤ë¹¥ÂÇ¼Ô¤È¤Ï¡ª¡©
ÌçÏÆÀ¿¤¬µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È
4·î19Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥êー¥°¤ÎÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥ºÀï¤Ë¡¢1·³¤«¤é¡Ö1ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÌçÏÆÀ¿¤Ï¡¢2ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢1·³¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤Ø¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£
2²ó¡¢1¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÌçÏÆÀ¿¤Ï¡¢À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥ºÀèÈ¯¤ÎÉÙ»ÎÂçÏÂ¤Î3µåÌÜ142km¥¹¥È¥ìー¥È¤ò¥»¥ó¥¿ー¤Ø¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢µð¿Í¤Ëµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
ÌçÏÆÀ¿¤Ï¡¢1·³¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.167¤ÈÄãÌÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2·³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢Àô¸ýÍ§ÂÁ¤È¤Îµð¿ÍÍ··â¥¹¥¿¥á¥óÁè¤¤¤òÀ©¤¹¤Ù¤¯ÂÇ·â¤ÎÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£