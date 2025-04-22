２１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６３．０８ドル（－１．６０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４２５．３ドル（＋９６．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２４９．６セント（＋７．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３８．５０セント（－１０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４８１．７５セント（－０．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２９．５０セント（－７．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．４１（－２．９７）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６３．０８ドル（－１．６０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４２５．３ドル（＋９６．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２４９．６セント（＋７．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３８．５０セント（－１０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４８１．７５セント（－０．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２９．５０セント（－７．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．４１（－２．９７）
出所：MINKABU PRESS