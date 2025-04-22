２２日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
２２：００ 米・ジェファーソンＦＲＢ副議長が講演
２３：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）
２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：サーティワン<2268>，ブロンコＢ<3091>，マクアケ<4479>，オービック<4684>，ＯＢＣ<4733>，リアルゲイト<5532>，コメリ<8218>
※東証グロース上場：デジタルグリッド<350A>
※海外企業決算発表：テスラ，ベライゾン・コミュニケーションズ，スリーエムほか
出所：MINKABU PRESS
２２：００ 米・ジェファーソンＦＲＢ副議長が講演
２３：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）
２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：サーティワン<2268>，ブロンコＢ<3091>，マクアケ<4479>，オービック<4684>，ＯＢＣ<4733>，リアルゲイト<5532>，コメリ<8218>
※東証グロース上場：デジタルグリッド<350A>
※海外企業決算発表：テスラ，ベライゾン・コミュニケーションズ，スリーエムほか
出所：MINKABU PRESS