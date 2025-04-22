【NZ】
貿易収支（3月）07:45
予想　N/A　前回　5.1億NZドル（貿易収支)

【香港】
雇用統計（3月）17:30
予想　3.2%　前回　3.2%（失業率)

【カナダ】
鉱工業製品価格（3月）21:30
予想　0.3%　前回　0.4%（鉱工業製品価格・前月比)
予想　0.1%　前回　0.3%（原材料価格指数・前月比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（4月）23:00
予想　-15.2　前回　-14.5（ユーロ圏消費者信頼感)

【米国】
リッチモンド連銀製造業指数（4月）23:00　
予想　-7.0　前回　-4.0（リッチモンド連銀製造業指数)

※予定は変更することがあります