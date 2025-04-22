本日の予定【経済指標】
【NZ】
貿易収支（3月）07:45
予想 N/A 前回 5.1億NZドル（貿易収支)
【香港】
雇用統計（3月）17:30
予想 3.2% 前回 3.2%（失業率)
【カナダ】
鉱工業製品価格（3月）21:30
予想 0.3% 前回 0.4%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 0.1% 前回 0.3%（原材料価格指数・前月比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（4月）23:00
予想 -15.2 前回 -14.5（ユーロ圏消費者信頼感)
【米国】
リッチモンド連銀製造業指数（4月）23:00
予想 -7.0 前回 -4.0（リッチモンド連銀製造業指数)
※予定は変更することがあります
貿易収支（3月）07:45
予想 N/A 前回 5.1億NZドル（貿易収支)
【香港】
雇用統計（3月）17:30
予想 3.2% 前回 3.2%（失業率)
【カナダ】
鉱工業製品価格（3月）21:30
予想 0.3% 前回 0.4%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 0.1% 前回 0.3%（原材料価格指数・前月比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（4月）23:00
予想 -15.2 前回 -14.5（ユーロ圏消費者信頼感)
【米国】
リッチモンド連銀製造業指数（4月）23:00
予想 -7.0 前回 -4.0（リッチモンド連銀製造業指数)
※予定は変更することがあります