Galaxy A25 5G SCG33

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　「BCNランキング」2025年4月7日〜13日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

2位　nubia S 5G(Y!mobile)（ZTE）

3位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

4位　Pixel 8a(au)（Google）

5位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

6位　Galaxy A25 5G(UQ mobile)（SAMSUNG）

7位　arrows We2 F-52E（FCNT）

8位　arrows We2 FCG02（FCNT）

9位　Pixel 8a(SoftBank)（Google）

10位　AQUOS wish4 SHG13（シャープ）

10位　AQUOS wish4 SHG13（シャープ）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。