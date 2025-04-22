　22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比140円安の3万4120円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40779.48円　　ボリンジャーバンド3σ
38912.45円　　ボリンジャーバンド2σ
38295.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38142.55円　　200日移動平均
37495.73円　　75日移動平均
37360.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37045.43円　　ボリンジャーバンド1σ
35178.40円　　25日移動平均
34312.00円　　5日移動平均
34310.00円　　一目均衡表・基準線
34279.92円　　21日日経平均株価現物終値
34120.00円　　22日夜間取引終値
33311.37円　　ボリンジャーバンド-1σ
33130.00円　　一目均衡表・転換線
31444.35円　　ボリンジャーバンド2σ
29577.32円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース