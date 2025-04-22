日経225先物テクニカルポイント（22日夜間取引終了時点）
22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比140円安の3万4120円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40779.48円 ボリンジャーバンド3σ
38912.45円 ボリンジャーバンド2σ
38295.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38142.55円 200日移動平均
37495.73円 75日移動平均
37360.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37045.43円 ボリンジャーバンド1σ
35178.40円 25日移動平均
34312.00円 5日移動平均
34310.00円 一目均衡表・基準線
34279.92円 21日日経平均株価現物終値
34120.00円 22日夜間取引終値
33311.37円 ボリンジャーバンド-1σ
33130.00円 一目均衡表・転換線
31444.35円 ボリンジャーバンド2σ
29577.32円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40779.48円 ボリンジャーバンド3σ
38912.45円 ボリンジャーバンド2σ
38295.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38142.55円 200日移動平均
37495.73円 75日移動平均
37360.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37045.43円 ボリンジャーバンド1σ
35178.40円 25日移動平均
34312.00円 5日移動平均
34310.00円 一目均衡表・基準線
34279.92円 21日日経平均株価現物終値
34120.00円 22日夜間取引終値
33311.37円 ボリンジャーバンド-1σ
33130.00円 一目均衡表・転換線
31444.35円 ボリンジャーバンド2σ
29577.32円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース