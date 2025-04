「肩こり」は大きな病気のサインかもしれない…症状が見えにくい意外な病気

肩こりに悩んで色々とエクササイズしてみても一向に良くならない。そんな時、別の病気が隠れていることがある。あらゆる健康トラブルの一部にあらわれる現象でもあり、肩こりに気づいたなら、「じゃないほうの肩こり」の可能性を「つぶして」からセルフケアに臨むのが望ましい。

その一つが「糖尿病(糖尿病予備軍)」。肩専門の整形外科医が世界中の論文をひもとき、年間手術数400超の臨床感とともに導いた新しい肩こりの本 『じゃないほうの肩こり』 (サンマーク出版)より一部抜粋、再構成してお届けする。

成人の5人に1人は糖尿病かその予備軍

生活習慣病の1つで、とても身近な病気となったのが糖尿病です。

自己免疫や遺伝因子による「1型糖尿病」、遺伝因子と生活習慣による「2型糖尿病」のほかにも、いくつかの原因から糖尿病や糖代謝異常を起こすことがあります。本項では多くの人に身近な「2型糖尿病」から起こる肩こりについて解説します(その他の種の糖尿病とも関係する可能性はあります)。

2型糖尿病は本当に身近な病気です。2007年以降、3度にわたる「国民健康・栄養調査」で「糖尿病が強く疑われる人(糖尿病有病者)」「糖尿病の可能性を否定できない者(糖尿病予備軍=境界型糖尿病とも呼びます)」の計は2000万人を下回ったことがありません(成人男女の推計)。

2000万人というのは、成人の約5人に1人が糖尿病か、糖尿病予備軍だということで、このうちのほとんどを2型糖尿病(以下、糖尿病)が占めていて、その増加は著しいものです。

糖尿病は高齢になるほど発症しやすくなるため、人口の超高齢化に伴って高齢者の糖尿病が増加しているのも明らかです。

糖尿病では、体内で糖の代謝を調節し、血糖値を一定に保つはたらきをする「インスリン」というホルモンが分泌されなくなったり、はたらきが悪くなったりします。結果、慢性の高血糖状態を起こすものの、無症状の期間が長く、やがて、さまざまな合併症をまねいて、生活の質を低下させる病気です。

合併症のなかには糖尿病性の神経障害に伴う疼痛など、「痛み」が生じるものもあるのですが、その症状は足先や手の指に出るもので、肩や首のこり、痛みとは関係ありません。しかし、私は肩こりなどの臨床に携わるなかで、糖尿病と肩首のトラブルに関連性があるのではないかと考え、調べてみました。

他診療科の医師やチーム医療に携わる看護師さんなどコメディカルスタッフが糖尿病について学ぶ日本のテキストなどを見てみても、関連症状として「肩や首のこり、痛みがある」などとはほとんど書いてありません。しかし、世界の論文をひも解くと、いくつか関連を示唆する研究結果が見つかりました。

「糖尿病がある男性」の肩こりリスクは1・64倍!

ある研究では、糖尿病ではない人に比べ、「背・首・肩の痛み」が頻発するリスクが「糖尿病の男性は1・64倍」と出ていて、臨床感が裏づけられたと思いました。

ほかにも以下のように関連が示されていましたから、糖尿病によって肩や首のこり、痛みを生じている人の絶対数は多いのではないかと考えられます。

● 2型糖尿病は背中の痛み、慢性的な肩や首の痛みのリスクを高める(*1)

● 2014年から2020年にかけて糖尿病患者の慢性疼痛有病率を調べた結果、慢性的な肩や首の痛み、腰痛、頭痛の頻度が糖尿病ではない人と比べて高かった(*2)

また、なぜ糖尿病になると肩こりなどが起こりやすくなるのか、そのメカニズムを示した研究も見つかりました。

本来、インスリンには筋肉や脂肪組織の血流を増加させるはたらきがあるのですが、糖尿病予備軍や糖尿病となり、インスリンのはたらきが悪くなる「インスリン抵抗性」が生じると、筋肉や脂肪組織への血流が滞るため、肩こりなど「血流不全」で起こりやすいこりや痛みを生じさせる、と指摘されています。(*3)

(*1)Dario A, Ferreira M, Refshauge K, Harmer A, Sánchez-Romera J, Pérez-Riquelme F, et al. Mapping the association between back pain and type 2 diabetes: A cross-sectional and longitudinal study of adult Spanish twins. PLoS One. 2017 Apr 3;12(4):e0174757.

(*2) Jiménez-García R, López-de-Andrés A, de Miguel-Diez J, Zamorano-León JJ, Carabantes-Alarcón D, Noriega C, et al. Time trends and sex differences in the association between diabetes and chronic neck pain, chronic low back pain, and migraine. Analysis of population-based national surveys in Spain (2014-2020). J Clin Med. 2022 Nov 25;11(23):6953.

(*3)Lambadiari, V., Triantafyllou, K. & Dimitriadis, G. D. Insulin action in muscle and adipose tissue in type 2 diabetes: The significance of blood flow. World J. Diabetes 6, 626-633 (2015).

つらい肩こりの悩みがあり、セルフケアをしても効果がないとき、一般的な肩こりではなく、「糖尿病から起きている可能性」をちょっと考えてみるといいと言うのには、ワケがあります。

先に、糖尿病は「無症状の期間が長い」と述べました。インスリンの分泌障害や、インスリンが効かなくなる「インスリン抵抗性亢進」が起きれば、食後高血糖や血糖値スパイク、慢性高血糖など、糖尿病で生じる血糖値の異常が起きます。ところが生活の支障となるような症状がほとんど出ないのです。

「サイレントキラー」の糖尿病、肩こりは数少ないサインかも

そのため、糖尿病の早期発見は難しくなります。食後高血糖や血糖値スパイクは糖尿病と診断される10年も前に始まっているとされますが、その段階で発見されることは稀で、発見されたとしても自覚症状がないため、受診や治療が中断されてしまうことが少なくありません。

しかし、自覚する困った症状がなくても、血糖異常の影響で動脈硬化などは進み、その他の合併症も進んでしまいます。

慢性高血糖となり、「口の渇き」「多飲」「多尿」「体重の低下」といった症状が出て、「おかしいな」と思って受診したら、合併症がすでに重症化していて、本格的な治療を開始することになる場合もあります。インスリン製剤を注射で投与し続ける「インスリン療法」に至ると、生活習慣の改善などだけで「予備軍」段階まで戻るのは難しいとされています。

そのため糖尿病は、高血圧と並び「サイレントキラー」と呼ばれるのです。

さらに、糖尿病の原因は遺伝因子と生活習慣であるため、病態、症状、進行スピードが人により多様です。だからこそ本来、予備軍段階で見つけ、糖尿病に進まないよう、個々に適した方法でコントロールすることが大事な病気、と言えるでしょう。

そして、日本人は欧米人に比べ「インスリン分泌能」が半分程度であることから「インスリン分泌障害優位」の糖尿病になりやすい、という人種の特徴もあります。

つまり日本人は欧米人に比べインスリンを十分に作れず、太っていなくても、過食をしていなくても、運動をしていても、糖尿病のリスクは高いと考え、中年以降は注意をする必要があるのです。

一方、では欧米人に多い「インスリン抵抗性優位」の糖尿病に日本人はならないか、というとそうではありません。「インスリン抵抗性優位」とは、インスリンはあるのに細胞が反応しにくくなる状態で、肥満や運動不足などが原因とされますから、日本人も糖質や脂質の摂りすぎによる肥満から、こちらの糖尿病になる人も増えてきています。

和食好きさんも、糖質や脂質を摂りすぎていることはありますし、朝食は抜き、昼食でごはんまたは麺大盛りなど、食後血糖値を爆上げする食べ方が習慣になってしまっている人も少なくないようです。加えて、身体を動かす機会がめっきり減って、ストレスは大きくて、つい過食し、ウエスト周りが育ってしまう、なども。

リスクがあるなら生活習慣の見直しを

こうした状況から、糖尿病は本当に身近な病気と言えるのです。

いずれにせよ、つらい肩こりで長く悩んでいるなら、「糖尿病の可能性」も考えてみるべきでしょう。

最低でも年1回は健康診断を受けて、糖尿病のリスクの有無を確認し、もしリスクがあったなら生活習慣の見直しなど、指導を受け、必ず実践しましょう。

たとえ遺伝因子として「インスリン分泌障害」が確認されている人でも、ライフスタイルにより糖尿病を発症するか、手前で止まるかはわかれるとされます。イエローカードが出たら、生活習慣を見直して健康を守るのが賢明です。

