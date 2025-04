傭兵としてロシア軍に加わった日々は、文字通りの地獄だった──。4月14日、ウクライナ軍に捉えられた2人の中国人捕虜が首都キーウで記者会見を開いた。顔を隠さず、自分たちのパスポートも公開したため、一部の海外メディアは実名報道に踏み切った。彼らが個人情報を明かしたのは「とにかく帰国したい」という意外な理由だった。(全2回の第1回)

***

【写真】ロシア軍での“非人道的な仕打ち”の数々を告白した「中国人捕虜」…必死の表情で中国への帰国を懇願していた

2人は依然としてロシア軍の傭兵だ。そのため下手に捕虜交換の対象に選ばれると、血も涙もないロシア軍の元に戻らなければならない。それだけは絶対に嫌だ──。そう考えた彼らは会見で自分たちのプライバシーを明かすという“奇策”に打って出た。

ロシアのプーチン大統領(UN Photo/Rick Bajornas)

中国政府に無断で戦闘に参加した2人は、中国の法律で罰せられる可能性がある。会見を開けば中国政府は収監の必要がある自国民がウクライナにいると把握するだろう。その結果、彼らの身柄引き渡しをウクライナ政府に求めるに違いない──この可能性に2人は賭けた。

人道的な戦争など存在しない。とは言え、2人の捕虜にとっては「外国人傭兵に対するロシア軍の“非人道的”な扱いに比べれば、母国の刑務所のほうがマシ」が本音だろう。

実際、彼らの会見で明らかになったロシア軍の“外国人傭兵を利用した突撃戦法”は、「ロシア兵の身代わりとして傭兵には死んでもらう」という、にわかには信じられないものだった。

2人が暴露した“ロシア軍残酷物語”の詳細を、地元メディアであるキーウ・インディペンデント紙とウクルインフォルム通信が配信した記事を元にお伝えしよう。

始まりはTikTokの広告動画

中国人捕虜の一人目は1991年に生まれた34歳の男性。もともとはリハビリ療法に従事する医療関係者だったという。

両親は健在で、結婚して子供もいる。男性は会見で「比較的、円満な家庭だと言えるでしょう」と説明した。ところが中国国内で感染症が拡大したことが原因で、昨年の夏に失業してしまった。

失業者として職を探す日々。ふとTikTokを見ると、ロシア軍への入隊を呼びかける広告が目に飛び込み、興味を持った。男性によると中国で軍役は名誉とされ、軍人の社会的地位は非常に高いという。さらに男性は「ロシア軍は負傷した兵士にリハビリを行う」という宣伝動画を見たこともあった。

男性は中国社会で軍人にはなれなかった。だがロシア軍は兵士を募集している。この事実を知り、男性の心は揺さぶられた。採用担当者に連絡すると、新兵には月給として20万ルーブルから30万ルーブルが支払われると説明した。

日本円では約34万円から約43万円となる。男性が所属する社会階層だと、中国では17万円から22万円ぐらいが月給の相場だった。男性は軍役の名誉だけでなく、高収入も魅力を感じた。担当者は「ロシアへの旅費は負担するし、必要な書類もこちらで準備する」と勧誘した。

今年2月、ついに男性はモスクワへ渡った。中国当局から「就労目的でロシアに入国してはならない」と警告されたが、無視することにした。

水道も電気もない訓練施設

男性は戦闘に参加したことはもちろん、武器に触ったことさえなかった。モスクワで契約書にサインした際、担当者は「負傷兵へのリハビリを担当するとしたら、ウクライナ兵と戦闘する必要はない」と言った。

徴兵センターではカザフスタン人、ガーナ人、イラク人など約20人の外国人を目撃した。ロシア軍が様々な国から傭兵をかき集めているのは明らかだった。

次に訓練用のキャンプに送られた。ここでロシア軍は本性をあらわにした。キャンプの至るところに歩哨が立っていた。男性がトイレに行くと、実弾を込めたライフルを持つロシア兵が後をついてきた。逃げることは不可能だと理解した。

さらに携帯電話とカード類を没収された。そのため「20万ルーブルから30万ルーブルが支払われる」と約束された月給が実際に支払われたのか、確認する手段がなくなってしまった。

数日後、キャンプから移動するよう命じられた。タタール共和国に立ち寄り、さらにモスクワから200キロ離れたロストフという都市に到着すると、軍の施設に収容された。多数の外国人傭兵が生活していたが、水道も電気もないという劣悪な環境だった。

やらなければならないことは山のようにあった。ひどい時は朝の4時や5時までぶっ続けで働かされた。食事は1日に1回か、2日に1回。徹夜明けの疲れ切った体に「生の米をひとつかみ」しか渡されないこともあった。

無数のウクライナ軍ドローン

ロシア軍の担当者は「もし戦場でウクライナ兵に捕まったら残虐な方法で殺される。そして写真を撮られ、写真は故国の友人や家族に送られる」と事実無根のデマで外国人傭兵を脅していた。傭兵を恐怖でコントロールしようとしたのだろう。

4月4日、ロシア軍が攻撃を続けるウクライナのドネツク州に男性は派遣された。配属先は最前線で展開する「第7」という部隊だった。ウクライナのメディアはロシア軍の第7独立自動車化狙撃旅団だった可能性があると指摘している。

指揮官は中国語を話せないし、男性はロシア語を教えられていない。指揮官と身ぶり手ぶりで意思疎通を図っていると、3日間が経過した。

4月7日ごろ、あるロシア兵が男性の名前を呼び、銃声の口まねをして攻撃開始を伝えた。兵士たちはロシア軍が作った掩体壕(えんたいごう)をいくつも通過しながら進軍した。

しばらくすると上空が無数のウクライナ軍ドローンで埋め尽くされた。激しい攻撃に数人の兵士が戦死し、他の兵士はすぐに降伏した。

男性はウクライナ兵に捕らえられた。ウクライナ軍の塹壕に入れられると、ロシア軍が塹壕を攻撃してきた。

ロシア軍が少人数の突撃部隊を戦死は前提として前に進ませ、ウクライナ軍の位置を探ろうとしていたと考えられる。

化学兵器が使われたと証言

突撃部隊が全滅しても構わない。ウクライナ軍の場所が分かれば、そこに外国人傭兵が捕らえられていても砲撃で叩く──。

男性は会見で「ロシア軍は化学兵器も使った」と証言した。詳細は男性も記憶していないようだが、ウクライナ軍の塹壕にガスのようなものが充満したのだろう。男性は体から力が抜け、気を失いそうになった。

ウクライナ兵が男性の襟首を掴み、塹壕の外へ引きずり出してくれた。新鮮な空気を吸って男性は意識を取り戻した。

第2回【ロシア軍“突撃専門”の自殺部隊「ストームZ」に“中国人傭兵”が…バフムートの激戦でも「兵士150人のうち生存者は15人」の玉砕戦法】では、もう一人の捕虜である27歳の消防士が上海からモスクワに渡って傭兵となった経緯、さらに異常な戦死率で知られる懲罰部隊「ストームZ」に中国人傭兵が配置されている事実など、ロシア軍の「命は鴻毛より軽し」という異常な実態を詳しくお伝えする──。

◆参考記事

Chinese POW says he doesn’t want to return to Russia, hopes to go back to China(THE KYIV INDEPENDENT:4月10日)

'Don't come, there's nothing good here' - Chinese soldiers warn against following Russian propaganda to fight in Ukraine(同:4月11日)

About 200 Chinese nationals fighting for Russia as mercenaries in war against Ukraine - Reuters(UKRINFORM:4月12日)

Chinese POW says Russia recruits mercenaries not only from China(同:4月14日)

Chinese POWs ready for exchange, ask Beijing to take them home(同)

Captured Chinese fighter says Russians took his army pay(同)

Captured Chinese soldier said videos on China's TikTok convinced him to join Russia's armed forces after he lost his job(BUSINESS INSIDER:4月15日)

デイリー新潮編集部