¡Ú4·î22Æü ¤¤ç¤¦¤ÎÅ·µ¤¡Û³ÆÃÏ¤Ç½é²Æ¤ÎÍÛµ¤¡¡À¾¡¦ÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï25¡î°Ê¾å¤Î½ê¤â¡¡À¾¤«¤é²¼¤êºä¡¢Ìë¤Ï¶å½£¤ä»Í¹ñ¤Ç·ã¤·¤¤±«¡¡¤¢¤¹ÅìÆüËÜ¤äËÌÆüËÜ¤â±«
¤¤ç¤¦¤â¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç½é²Æ¤ÎÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï25¡î°Ê¾å¤Î²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢Å·µ¤¤ÏÀ¾¤«¤é²¼¤êºä¤Ç¡¢Ìë¤Ï¶å½£¤ä»Í¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢À¾¤«¤é±«±À¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶å½£¤Ç¤ÏÃë¤´¤í¤«¤é±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Í¼Êý°Ê¹ß¤Ï»Í¹ñ¤äÃæ¹ñÃÏÊý¤â±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë¤Ï¶å½£¤ä»Í¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Íë¤òÈ¼¤Ã¤Æ·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É÷¤â¶¯¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢²£¤Ê¤°¤ê¤Î±«¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅìÆüËÜ¤äËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤È¶áµ¦¤äÅì³¤¡¢ËÌÎ¦¤Ç¤â±«¤Î¹ß¤ê¤À¤¹½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ØÅì¤Ê¤É¤â±è´ßÉô¤Ç¤ÏÆîÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Ï¤³¤Î»þµ¨¤È¤·¤Æ¤Ï¹â¤¯¡¢´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ç25¡îÁ°¸å¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åìµþ¤Ï23¡î¤È¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤ÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¤¤Î¤¦¤è¤êÂçÉý¤Ë¹â¤¤½ê¤â¤¢¤ê¡¢¶âÂô¤Ç25¡î¡¢¾¾¹¾¤Ç26¡î¤Ê¤É¡¢²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤«¤éËÌÆüËÜ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Ä«¤Ï¤¤Î¤¦¤è¤ê¤âÎä¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä´Àá¤Î¤·¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹¤ÏÅìÆüËÜ¤äËÌÆüËÜ¤â¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢±è´ßÉô¤Ç¤ÏÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÚÍËÆü°Ê¹ß¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´ØÅì¤äËÌÆüËÜ¤Ï¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÅÚÍËÆü¤´¤í¤Ë¤«¤±¤ÆÉÔ°ÂÄê¤ÊÅ·µ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µÞ¤Ê±«¤äÍë±«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¿·¤ÎÍ½Êó¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£