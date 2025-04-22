　22日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年6月限は前日比140円安の3万4120円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万4279.92円に対しては159.92円安。出来高は6908枚だった。

　TOPIX先物期近は2513ポイントと前日比11ポイント安、TOPIX現物終値比15.93ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 34120　　　　　-140　　　　6908
日経225mini 　　　　　　 34125　　　　　-135　　　201038
TOPIX先物 　　　　　　　　2513　　　　　 -11　　　　7561
JPX日経400先物　　　　　 22820　　　　　 -75　　　　 792
グロース指数先物　　　　　 663　　　　　　-4　　　　 870
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース