22日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年6月限は前日比140円安の3万4120円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万4279.92円に対しては159.92円安。出来高は6908枚だった。



TOPIX先物期近は2513ポイントと前日比11ポイント安、TOPIX現物終値比15.93ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 34120 -140 6908

日経225mini 34125 -135 201038

TOPIX先物 2513 -11 7561

JPX日経400先物 22820 -75 792

グロース指数先物 663 -4 870

東証REIT指数先物 売買不成立



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