マッドハッピーがヒステリックグラマー、クロックスとトリプルコラボ
ロサンゼルス発のブランド「マッドハッピー（Madhappy）」が、「ヒステリックグラマー（HYSTERIC GLAMOUR）」と「クロックス（Crocs）」とのトリプルコラボレーションコレクションを発売する。5月3日からMadhappyJapan公式オンラインストアおよびマッドハッピー新宿伊勢丹ポップアップストア「Madhappy: Following Optimism」、ヒステリックグラマー公式オンラインストア、ヒステリックグラマー一部店舗で取り扱う。
コラボコレクションは、「南カリフォルニアの美学、文化的背景、そして陽気なムードを称えること」をコンセプトに製作。フリース、Tシャツ、デニム、ヘッドギア、シューズなどを展開する。クロックスとのコラボシューズには、「クラシッククロッグ」を採用。マッドハッピーとヒステリックグラマーがデザインした限定ジビッツパックが付属する。価格帯は1万1000円から6万6000円。
◼️取扱店舗：MadhappyJapan公式オンラインストア／マッドハッピー新宿伊勢丹ポップアップストア「Madhappy: Following Optimism」／ヒステリックグラマー公式オンラインストア／ヒステリックグラマー渋谷店／ヒステリックグラマー名古屋店／Hヒステリックグラマー大阪店