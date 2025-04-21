¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤¬¥´¥¸¥é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤òÈ¯Çä¡¢¡Ö¥³゙¥·゙¥é¡¦THE¡¦¥¢¡¼¥ÈÅ¸¡×³«ºÅ¤òµÇ°
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼±ÝËÜ¸÷´õ¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¡ÊATTACHMENT¡Ë¡×¤¬¡¢Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥¹゙Æâ¿¹¥¢¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¥゙¥ã¥é¥ê¡¼¤Æ゙4·î26Æü¤«¤é6·î29Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥³゙¥·゙¥éÀ¸ÃÂ70¼þÇ¯µÇ° ¥³゙¥·゙¥é¡¦THE¡¦¥¢¡¼¥ÈÅ¸¡×¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥ê¥·゙¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò4·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥ÈÏ»ËÜÌÚÅ¹¸ÂÄê¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£
◾️¥³゙¥·゙¥éÀ¸ÃÂ 70 ¼þÇ¯µÇ° ¥³゙¥·゙¥é¡¦THE¡¦¥¢¡¼¥ÈÅ¸
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¡ÖÇË²õ¼Ô¤Æ゙¤¢¤ê¤Ê¤«゙¤é¡¢ÃÏµå¤ä¼«Á³¤Î¥Ï゙¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤êÌá¤¹Â¸ºß¡×¤È²ò¼á¤Ç¤¤ë¥³゙¥·゙¥é¤ÎÆóÌÌÀ¤òÉ½¸½¤·¤¿Ê¸¸À¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤È¡¢1973Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥³゙¥·゙¥éÂÐ¥á¥«゙¥í¡×¤Î¥³゙¥·゙¥é¤Î¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥Õ゙¥é¥ó¥È゙¥í¥³゙¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óT¥·¥ã¥Ä¤Î2·¿¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤È¤â¤Ë¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ï¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î´ÝÆ¹T¥·¥ã¥Ä¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î2¿§¤òÂ·¤¨¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1Ëü3200±ß¡£
◾️¥³゙¥·゙¥éÀ¸ÃÂ 70 ¼þÇ¯µÇ° ¥³゙¥·゙¥é¡¦THE¡¦¥¢¡¼¥ÈÅ¸
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á6·î29Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§¿¹¥¢¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¥゙¥ã¥é¥ê¡¼
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6ÃúÌÜ10-1 Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ï¡¼52³¬