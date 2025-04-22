¡ÚÎ¦¾å¡ÛËÌ¸ý¿º²Ö¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦ÅçÅÄËã±û¤Î¼ÁÌä¤Ë¾×·â²óÅú¡Ö¥Ô¡¼¥¯¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×
¡¡È´·²¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤À¡£Î¦¾å½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤Ç£²£°£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¡Ê£²£·¡á£Ê£Á£Ì¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£Ê£Ï£Ã¡Ë¤Î¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¦¥Í¥¯¥¹¥È¥·¥ó¥Ü¥ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÇ§Äê¼°¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥Ü¥ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎËÌ¸ý¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢½÷²¦¡¦ÅçÅÄËã±û¡Ê£±£¶¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤é¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¡£ÅçÅÄ¤«¤é¡Öº£¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ô¡¼¥¥ó¥°Ë¡¤Ï¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ËËÌ¸ý¤Ï¡ÖÎ¦¾åÁª¼ê¤Ï»î¹ç¿ô¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¥Ô¡¼¥¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢»ä¤Ï»î¹ç¤¬²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë°ìÈÖ¤Î¾ì½ê¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÎý½¬¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Ä¤Ä¡Ö¡ÊÎý½¬¤Ç¡Ë¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤¤¿´¶³Ð¤¬°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£¡Ø¥Ô¡¼¥¯¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶Ã¤¤Î»ö¼Â¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦½÷²¦¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢ÅçÅÄ¤Ï¡Ö¥Ô¡¼¥¯¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤«¤Í¤ÆËÌ¸ý¤Ï¡ÖÎý½¬¤Ç£µ£µ¥á¡¼¥È¥ë¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤¤¤¤¥é¥¤¥ó¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ£¶£µ¥á¡¼¥È¥ë¤È¤«Åê¤²¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢ËÜÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¡£Î¦¾å´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤«ÉÔ»×µÄ¤À¤è¤Í¡£Îý½¬¤Ç¤ÏÈô¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Í¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬àËÌ¸ýÎ®á¤À¡££¹·î¤ÎÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¸½ÌòÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ³«ºÅ¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ÏºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤Èµ¤»ý¤Á¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¡£¶¯¿´Â¡¤ÎÀ¤³¦½÷²¦¤¬¡¢Âç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£