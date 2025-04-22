¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡ÛÎëÌÚÀéÍµ¡¡Ä«ÁÒÌ¤ÍèÀï¤ÏàÌµ´ÑµÒ»î¹çá¤Î³Ð¸ç¡Ö½ã¿è¤Ë£±ÂÐ£±¤Î²¥¤ê¹ç¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡µ¤Ê¬¤Ï¥Î¡¼¥Ô¡¼¥×¥ëÀï¤À¡ª¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£ÎÃËº×¤ê¡×¡Ê£µ·î£´Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÄ«ÁÒÌ¤Íè¡Ê£³£²¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÁ°£Ò£É£Ú£É£Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÎëÌÚÀéÍµ¡Ê£²£µ¡Ë¤¬ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢Âç°ìÈÖ¤Ø¤Î³Ð¸ç¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£·ãÆ®¤ÎËö¡¢È½Äê¤ÇÇÔ¤ì¤¿£³·î£³£°Æü¤Î¥«¥ë¥·¥ã¥¬¡¦¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¡Ê¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡ËÀï¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬àÅ·²¼ÌµÁÐ¤Î°ðºÊ¥Ü¡¼¥¤á¤Ï¤³¤ì¤ò°ì½³¡£¼«¿È¤Î»´ÇÔ¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°²¦¼Ô¤ÎÊ¿ËÜÏ¡¡Ê£²£¶¡Ë¤Ë¤âÀéÍµÀá¤ò¥µ¥¯Îö¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¡½¡½Ï¢Àï¤À¤±¤Ë»î¹ç¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¶Ã¤¤À
¡¡ÎëÌÚ¡¡ÀÎ¡¢Í§Ã£¤ËÌóÂ«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç»î¹ç¤¹¤ë¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬º£¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ë½³¤Ã¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¸å²ù¤¹¤ë¤·à²¶¤ÎÂÎ¤À¤Ã¤¿¤é¼£¤ë¤¾á¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤¿¤éÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¡½¡½ÌóÂ«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ä
¡¡ÎëÌÚ¡Ê£²£°£²£±Ç¯£··î¤Î¡Ë¡Ö£Ë£Î£Ï£Ã£Ë¡¡£Ï£Õ£Ô¡×¤Ç¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤ò½Ð¤Æ¥É¡¼¥à¤ÎÊý¤ËÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡Ö²¶¡¢¤¤¤Ä¤«¤³¤³¤Ç»î¹ç¤¹¤ë¤ï¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÂÎ¤Ïº£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«
¡¡ÎëÌÚ¡¡º£Æü¡Ê£²£±Æü¡Ë¤â¥±¥¢¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦¤À¤¤¤Ö£Ï£Ë¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î´¶¤¸¤À¤È»î¹çÅöÆü¤Ï£±£°£°¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç½çÄ´¤Ç¤¹¡£·ý¡©¡¡ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤°å»Õ¤È²ñ¤¨¤Æ¼£ÎÅ¤â¿Ê¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯Àï¸å¤Î·ý¤Î¾õÂÖ¤Ï
¡¡ÎëÌÚ¡¡ÂÇËÐ¤·¤Æ¼ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¤½¤ì¤È°ì½ï¤Ë¸Å½ý¤â¼ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹üÀÞ¡©¡¡¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Á¡£Â¤È¤«¤â´Þ¤á¤Æ¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¹üÀÞ¤·¤Æ¤¿¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½¥¢¥Ê¥¿¤Ê¤é¤Ð¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ä¤ê¤½¤¦¤À
¡¡ÎëÌÚ¡¡¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£ÈþÍÆ»Õ¤¬¿Æ»Ø¤òÀÞ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÈþÍÆ»Õ¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë½Ð¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¡ÊÂç¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÎã¤¨¤¬Ê¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¡ª¡¡¤Ä¤Þ¤ê¿´ÇÛ¤Ï¡Ä
¡¡ÎëÌÚ¡¡¤Ê¤¤¤Ã¤¹¡ª
¡¡¡½¡½Ì¤Íè¤Î°õ¾Ý¤ò
¡¡ÎëÌÚ¡¡¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¡Ê£²£²Ç¯£¸·î¤Î¡Ë¥Ï¥ï¥¤²ñ¸«¤Î»þ¤Ë°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤ËÎý½¬¤â¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤´ÈÓ¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤í¤¤¤í³ÊÆ®µ»¤ÎÏÃ¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³ÊÆ®µ»¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¥Ù¥ë¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ËÍ¤Î¿§¤È¤·¤Æ¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ö£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç¡¡£Ä£ï£÷£î¡×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¡¢³ÊÆ®µ»°Ê³°¤ÎÌÌ¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤â½ã¿è¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤²¤¨¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤È¡¢¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¤«
¡¡ÎëÌÚ¡¡¤â¤Á¤í¤ó´ÑµÒ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ã¯¤«¤¬³°¤«¤é¥¬¥ä¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡ÖÁ´ÉôÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¡¢½ã¿è¤ËÃËÆ±»Î£±ÂÐ£±¤Î²¥¤ê¹ç¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤«³°¤«¤é¡Ö¥±¥¬¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤«¡ÖËþ¿ÈÁÏáØ¤À¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¦¤ë¤»¤¨¡ª¡¡²¶¤Î²¿¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½Ê¿ËÜÏ¡¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤½¤ó¤Ê¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¡¡ÎëÌÚ¡¡¤¤¤ä¡¢ÊÌ¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç´ª°ã¤¤¤·¤Æ¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£²¶¤Î¤³¤È¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ó¤Î¡©¤Ã¤Æ¡£¥ì¥ó¥È¥²¥ó»£¤Ã¤Æ¸«¤¿¤Î¤«¡©¤Ã¤Æ¡£½ã¿è¤ËËÍ¤¬¡ÖºÇ¹â¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê»î¹ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤Ï¥Ù¥¹¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡£
¡¡¡½¡½¤ï¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤à¤Î¤«
¡¡ÎëÌÚ¡¡¥É¡¼¥à¤Ç´ÑµÒ¤¬¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÏÌµ´ÑµÒ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½µ¤Ê¬¤Ï¡Ö´àÎ®Åç·èÀï¡×¤À¤È¡ª
¡¡ÎëÌÚ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¡Ö²ÏÀîÉß¤Ç¥µ¥·¤Ç¤ä¤í¤¦¤¼¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡Öµ¿ÏÇ¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡Ö»î¹çÁ°¤Ë¥±¥¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¸«¤Æ¤ëÊý¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ëÊý¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¤·¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤âÁ´Éô´Þ¤á¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê£Ë£Ï¤ÇÅÝ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú²òÀâ¤ÎÊ¿ËÜÏ¡¤ÏÇÔÀïÍ½ÁÛ¡Ûº£Âç²ñ¤ÏÅö½é¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Í£Á£Ô£Ã£È¡¡£²¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Éüµ¢¤¹¤ëÌ¤Íè¤¬Ê¿ËÜ¤ÈºÆÀï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£³·î¤ËÊ¿ËÜ¤¬±¦¸ª¤Î¡Ö³°½ýÀ¸ª´ØÀáÉÔ°ÂÄê¾É¡×¤ÇÁ´¼££¶¤«·î¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ·ç¾ì¤¬·èÄê¡£¤³¤ì¤ÇÌ¤Íè¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤¬Çò»æ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¤â¡Ö£Ò£É£Ú£É£ÎÃËº×¤ê¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ËÎëÌÚ¤ä£Ù£Á¡½£Í£Á£Î¤¬Éâ¾å¡£¤È¤³¤í¤¬º£ÅÙ¤Ï¤½¤Î£²¿Í¤¬£³·îËö¤Î»î¹ç¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢»öÂÖ¤Ïº®ÌÂ¤ò¶Ë¤á¤ë¡£°ì»þ¤ÏÀÄÌÚ¿¿Ìé¤ä¹Ä¼£¤ÎÌ¾¤âÉâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢ÎëÌÚ¤¬»î¹ç¸å¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆÂÐÀï¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤¿¤á¡¢»î¹ç¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢£Ò£É£Ú£É£Î¤Îºç¸¶¿®¹Ô£Ã£Å£Ï¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤Î²òÀâ¤òÊ¿ËÜ¤ËÇ¤¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤½¤ÎÊ¿ËÜ¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¡ÖËþ¿ÈÁÏáØ¤Ç¥Ü¥í¥Ü¥í¤ÎÁª¼êÁê¼ê¤Ë¸µµ¤Ëþ¡¹¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ°µ¾¡¤¹¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤´¤¶¤ë¥Ã¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤Éà¼êÉé¤¤á¤ÎÎëÌÚ¤¬ÇÔÀï¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£