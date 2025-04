歌手杏里(63)のベストアルバム「ANRI the BEST blue」が7月2日に発売される。デビュー47年を迎え、コンセプトは「遅れてきた杏里ブーム」。14年ぶりのベスト盤となるが、2000年(平12)に発売された「ANRI the BEST」を補完する内容になる。

杏里は1978年(昭53)に「オリビアを聴きながら」でデビュー。82年に「思いきりアメリカン」、83年にテレビアニメ「キャッツ〓(ハート)アイ」の主題歌「CAT‘S EYE」、「悲しみがとまらない」がヒットして、80年代のジャパニーズ・ポップスを代表するシンガーとなった。

ミレニアム・アルバムとして00年に発売したベスト・アルバム「ANRI the BEST」は、デビューした78年から99年までの21枚のアルバム収録曲から33曲を杏里自ら選んだ。今回は“続編”とも言うべき内容の「ANRI the BEST blue」を発売する。

音楽配信サービスや動画配信サービスの発展で、日本のシティ・ポップは米国、アジアを中心に世界的な規模で拡大している。杏里は、ここ数年の世界的なブームの中で“ジャパニーズ・シティ・ポップ・クイーン”として人気上昇中だ。 発売のフォーライフでは「ANRI the BEST blue」について「『Remember summer days』や『Last Summer Whisper』といった、おそらく一般では聞きなれないタイトルの楽曲が音楽配信のトップ3の中に入ってくる」と見ている。「Remember summer days」はシングル「悲しみがとまらない」のカップリング曲、「Last Summer Whisper」は4枚目のアルバム「Heaven Beach」の収録曲だった。「海外のファンがYouTubeで楽曲をアップしていたようで、それが拡散され楽曲配信サービスでのヒットに〓(繋の車の下に凵)がったようです」と話している。

7月5日からは全国14都市でのコンサートツアー「ANRI LIVE 2025 TIMELY!!」がスタートする。

◆ANRI LIVE 2025 TIMELY!!◆

▽7月5日 埼玉・ウエスタ川越

▽7月27日 神奈川・茅ケ崎市民文化会館

▽9月6日 愛知・小牧市市民会館

▽9月13日 栃木県総合文化センター

▽9月15日 青森・SG GROUPホールはちのへ(八戸市公会堂)

▽9月20日 高知県立県民文化ホール

▽9月27日 兵庫・神戸国際会館こくさいホール

▽10月4日 大分・豊後大野市総合文化センター(エイトピアおおの)

▽10月5日 大分・宇佐文化会館(ウサノピア)

▽10月11日) 大阪・箕面市立文化芸能劇場

▽10月13日 静岡・掛川市生涯学習センター

▽10月17日 東京国際フォーラム・ホールA

▽10月26日 奈良・なら100年会館

▽11月9日 宮城・トークネットホール仙台(仙台市民会館)