ツアー情報



＜サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」＞※終了公演は省略2025年4月23日（水）開場16:30 開演18:304月24日（木）開場16:30 開演18:30会場：愛知・バンテリンドーム ナゴヤ5月10日（土）開場15:00 開演17:005月11日（日）開場14:00 開演16:00会場：北海道・大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）5月17日（土）開場15:00 開演17:005月18日（日）開場14:00 開演16:00会場：京セラドーム大阪5月28日（水）開場16:00 開演18:305月29日（木）開場16:00 開演18:30会場：東京ドームTICKET▼チケット料金 全席指定 11,000円（税込）※5歳以上要チケット／4歳以下のお子様は膝上鑑賞の場合チケット不要。座席が必要な場合はチケットが必要となります。サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」 ツアー特設サイトhttps://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_tour