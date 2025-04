サザンオールスターズが、3月19日にリリースしたアルバム『THANK YOU SO MUCH』を引っ提げて1月より開催している全国アリーナ&ドームツアーのファイナルである東京ドーム公演を全国47都道府県、272館の映画館にてライブビューイングすることを発表した。<サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」>は、2024年1月から石川県を皮切りに、全国13カ所26公演を周るアリーナ&ドームツアーだ。サザンオールスターズの全国ツアーとしては、2019年に開催された<サザンオールスターズ LIVE TOUR 2019 「“キミは見てくれが悪いんだから、アホ丸出しでマイクを握ってろ!!”だと!? ふざけるな!!?」>以来6年ぶりとのこと。1月から4月頭までの前半戦アリーナ公演を無事完走し、先日開催された4月13日、14日の福岡公演から5月末までの後半戦がドーム公演となっている。全国約60万人を動員することができるキャパシティの中、チケットの受付が開始されると、ファンクラブ先行の段階でキャパシティを大幅に超える応募が殺到したとのこと。全ての公演がプラチナチケットとなっている状況を受けて、このライブビューイングが発表された。

ツアー情報

<サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」>

※終了公演は省略

2025年

4月23日(水)開場16:30 開演18:30

4月24日(木)開場16:30 開演18:30

会場:愛知・バンテリンドーム ナゴヤ



5月10日(土)開場15:00 開演17:00

5月11日(日)開場14:00 開演16:00

会場:北海道・大和ハウスプレミストドーム(札幌ドーム)



5月17日(土)開場15:00 開演17:00

5月18日(日)開場14:00 開演16:00

会場:京セラドーム大阪



5月28日(水)開場16:00 開演18:30

5月29日(木)開場16:00 開演18:30

会場:東京ドーム



TICKET

▼チケット料金 全席指定 11,000円(税込)

※5歳以上要チケット/4歳以下のお子様は膝上鑑賞の場合チケット不要。座席が必要な場合はチケットが必要となります。

サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」 ツアー特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_tour

<サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」>※終了公演は省略2025年4月23日(水)開場16:30 開演18:304月24日(木)開場16:30 開演18:30会場:愛知・バンテリンドーム ナゴヤ5月10日(土)開場15:00 開演17:005月11日(日)開場14:00 開演16:00会場:北海道・大和ハウスプレミストドーム(札幌ドーム)5月17日(土)開場15:00 開演17:005月18日(日)開場14:00 開演16:00会場:京セラドーム大阪5月28日(水)開場16:00 開演18:305月29日(木)開場16:00 開演18:30会場:東京ドームTICKET▼チケット料金 全席指定 11,000円(税込)※5歳以上要チケット/4歳以下のお子様は膝上鑑賞の場合チケット不要。座席が必要な場合はチケットが必要となります。サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」 ツアー特設サイトhttps://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_tour

ライブビューイング情報

<サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」>

5月29日 東京ドーム公演 ライブビューイング

日時:2025年5月29日(木)18:30開演

会場:全国47都道府県 272館の映画館

配給:ライブ・ビューイング・ジャパン

※開場時間は映画館によって異なります。

※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。



◆チケット先行受付(抽選)

ファンクラブ会員先行受付:4月22日(火)12:00 〜 4月29日(火・祝)23:59

プレリクエスト先行受付:4月24日(木)12:00 〜 4月29日(火・祝)23:59

※詳細はサザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」 5月29日 東京ドーム公演 ライブ・ビューイング公式サイトをご確認ください。 https://liveviewing.jp/sas-thankyousomuch_tour/

<サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」>5月29日 東京ドーム公演 ライブビューイング日時:2025年5月29日(木)18:30開演会場:全国47都道府県 272館の映画館配給:ライブ・ビューイング・ジャパン※開場時間は映画館によって異なります。※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。◆チケット先行受付(抽選)ファンクラブ会員先行受付:4月22日(火)12:00 〜 4月29日(火・祝)23:59プレリクエスト先行受付:4月24日(木)12:00 〜 4月29日(火・祝)23:59※詳細はサザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」 5月29日 東京ドーム公演 ライブ・ビューイング公式サイトをご確認ください。 https://liveviewing.jp/sas-thankyousomuch_tour/

ライブビューイングでは、ツアーファイナルである2025年5月29日の東京ドーム公演の模様を全国47都道府県、272館の映画館に生中継される。ライブビューイングのチケットは本日正午より、サザンオールスターズの公式ファンクラブ「サザンオールスターズ応援団」会員向けのチケット先行受付が開始。その他詳細はHPをチェックしていただきたい。