サザンオールスターズ、東京ドーム公演のライブ・ビューイングが決定！全国272の映画館で上映

■サザンがツアー公演のライブ・ビューイングを行うのはは2013年の『SUPER SUMMER LIVE 2013 “灼熱のマンピー!! G★スポット解禁!!”』以来、12年ぶり!

サザンオールスターズが5月29日に東京・東京ドームで開催する『サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』ファイナル公演の模様が、全国272館の映画館でライブ・ビューイングされる。

2019年に開催された『サザンオールスターズ LIVE TOUR 2019 「“キミは見てくれが悪いんだから、アホ丸出しでマイクを握ってろ!!”だと!? ふざけるな!!?」』以来、6年ぶりとなる今回のアリーナ&ドームツアーは全13ヵ所26公演で実施。

全国60万人規模のツアーにもかかわらず、全体のキャパシティを大幅に超えるチケット応募が殺到し、全公演即日完全ソールドアウト。そのすべての公演がプラチナチケットとなっている状況を受けて、ツアーファイナルの東京ドーム公演が全国の劇場で上映されることとなった。

サザンオールスターズは2024年9月、『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』でのステージのをライブ・ビューイングしたが、ツアーでの実施は2013年に開催した『SUPER SUMMER LIVE 2013 “灼熱のマンピー!! G★スポット解禁!!”』以来、12年ぶりとなる。

ライブ・ビューイングのチケットは4月22日12時より、サザンオールスターズの公式ファンクラブ「サザンオールスターズ応援団」会員向けのチケット先行受付が開始。その他、上映劇場など詳細はライブ・ビューイング・ジャパンのサイトで。

