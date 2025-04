EFLチャンピオンシップ(イングランド2部)は21日、第44節を各地で行い、MF 田中碧 所属のリーズがMF瀬古樹所属のストーク・シティを6-0で破った。田中はフル出場で勝利に貢献した。また続いて行われた2位のバーンリーと3位のシェフィールド・ユナイテッドの直接対決の結果、バーンリーが2-1で勝利したため、リーズの3シーズンぶりのプレミアリーグ復帰が決まった。田中は昨年8月末、夏の移籍マーケットの終了間際にデュッセルドルフからリーズに完全移籍。加入直後の第4節ハル・シティ戦でデビューを果たし、第8節ノリッジ戦からは先発に定着すると、ここまでリーグ戦全41試合に出場し、シーズン通算27勝13分4敗の好成績に大きく貢献していた。

