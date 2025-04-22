ÀÐÇËÁíÍý¡Ö¹ñºÝ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ»¼º¡× ¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Î»àµî¤ò¼õ¤± ÃÌÏÃÈ¯É½
¥í¡¼¥Þ¡¦¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¤Î¶µ¹Ä¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ö¹ñºÝ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂç¤¤ÊÂ»¼º¤À¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¡¦¹ñÌ±¤òÂåÉ½¤·¤Æ¿´¤«¤é°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ëÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÌÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¶µ¹Ä¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤¬¡Ö¶¯¤¤È¯¿®ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ´Ä¶ÊÝ¸î¤äÊ¿ÏÂ³°¸ò¤Î¿ä¿Ê¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢2019Ç¯¤Ë¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤òË¬Ìä¤·¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ùÀÓ¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»àµî¤ËÈ¼¤¤¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¥Ð¥Á¥«¥ó¤Î¥Ñ¥í¥ê¥ó¹ñÌ³Ä¹´±°¸¤Æ¤ËÄ¤°Õ¤ò¼¨¤¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£